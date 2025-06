Moto2 | Rivoluzione in MSi: fuori García, arriva Eric Fernández

MSi Racing Team e Sergio García si separano. Il team di Moto2 ha annunciato che, a partire dal Gran Premio del Mugello, lo spagnolo non farà più parte della squadra. Da leader della Moto2 e possibile candidato alla top class all'appiedamento in meno di un anno. Arriva al suo posto Eric Fernández.

Il comunicato di MSi Racing Team

Con un comunicato stampa, divulgato sulla pagina Instagram del MSi Racing Team, la squadra ha annunciato l'addio di Sergio García: “La scuderia QJ MOTORS-MSi-FRINSA, che partecipa al Campionato del Mondo Moto2, e il pilota Sergio García Dols comunicano che, dopo conversazioni costruttive e in un clima di reciproco rispetto, hanno deciso di concludere consensualmente e in modo amichevole il loro rapporto contrattuale. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di permettere a entrambe le parti di proseguire separatamente e affrontare nuovi successi sportivi. Durante il periodo trascorso insieme, sia il team che il pilota hanno lavorato con professionalità e impegno, maturando importanti esperienze e apprendimenti”.

Sergio García: il principe senza corona

I titoli mondiali sono sempre sfuggiti a Sergio García, che ha dovuto fare i conti con grandi campioni come Pedro Acosta e Izan Guevara. Sempre corretto e mai troppo aggressivo, lo spagnolo è arrivato ad una passo dal titolo mondiale in tre occasioni. Nel 2021 l'avversario da battere era Pedro Acosta, un rookie che non ha lasciato spazio di brillare a nessuno dei suoi avversari. La stagione successiva è stata quella più combattuta, nella quale García si è dovuto confrontare con il suo compagno di squadra, Izan Guevara. Premiato dalla costanza, Guevara ha guadagnato il biglietto per il titolo mondiale, relegando García al secondo posto.

Il passaggio in Moto2, seppure turbolento all'inizio, sembrava essere positivo per lo spagnolo, fino all'infortunio di questa stagione. Dopo il quarto posto nel mondiale della passata stagione, un infortunio nei test invernali ha frenato García. Una sola gara a punti per lo spagnolo, una performance che ha portato il team e il pilota a prendere strade diverse. La separazione dal team lo lascia, per ora, senza una sella nel mondiale. Il talento però non gli manca, e sarà chiamato a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la determinazione di tornare protagonista.

Chi è il sostituto?

Il team MSi Racing Team ha annunciato sul suo profilo Instagram che sarà Eric Fernández a prendere il posto di Sergio García. Il pilota catalano corre nel campionato europeo di Moto2 del FIM JuniorGP con il team FAU55. Attualmente settimo nella classifica, Fernández entrerà a far parte del paddock di Moto2 a partire dal Gran Premio d'Italia in programma per il prossimo weekend.

Il direttore sportivo, Óscar Manzano ha dichiarato: “Siamo sempre stati una squadra che punta sui giovani piloti e questa volta non poteva essere diverso. Speriamo che Eric si adatti bene al ritmo del campionato del mondo e che possa dimostrare il suo potenziale, come stava facendo nel JuniorGP”.

Giulia Pea

