Moto2 | GP Aragón: ora anche Deniz, l'anno magico degli Öncü

Nel GP di Aragón, Deniz Öncü ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in Moto2. Un duello strepitoso con Diogo Moreira all'ultima curva ha visto il pilota turco trionfare. La vittoria del pilota Red Bull KTM Ajo, unita ai successi del gemello Can in WorldSSP, segna un anno in ascesa per la famiglia Öncü.

Il percorso di crescita: il cammino di Deniz Öncü verso la maturità

Deniz Öncü approda nel Motomondiale nel 2019, dove debutta come wild card in Moto3. La stagione 2020 è la prima da titolare nella entry class e il giovane turco chiude in diciassettesima posizione. Nel suo passaggio in Moto3 ottiene tre vittorie che gli valgono il quarto posto nel campionato mondiale nel 2023. Si distingue però anche per episodi negativi, come la squalifica di due Gran Premi a causa di un incidente nel Gran Premio delle Americhe nel 2021. L'anno successivo fa il salto di categoria approdando in Moto2. Una stagione che però non da i risultati desiderati, il rookie infatti chiude in ventesima posizione, conquistando un solo podio.

Credits: Ajo Motorsport

Il 2025 inizia con una marcia differente. Sono infatti già 62 i punti fatti segnare da Deniz Öncü in queste prime otto gare, contro i 49 totali della passata stagione. Non è partito come uno dei favoriti per questo mondiale, ma con la giusta costanza potrebbe avere l'opportunità di dire la sua. Un secondo posto e una vittoria, sono senza dubbio un'iniezione di autostima importante per continuare a crescere.

Una vittoria per tre millesimi

Il GP di Aragón ha regalato a Deniz Öncü un'emozione che difficilmente scorderà: la prima vittoria in Moto2. Un trionfo emozionante conquistato per soli tre millesimi. Dopo la bandiera a scacchi il pilota del team KTM Ajo ha parlato del significato di questa vittoria: “Non riesco a credere a quello che abbiamo ottenuto oggi. Questo è un sogno che si avvera per me. Abbiamo lavorato passo dopo passo da quando ero bambino; sognavo di far parte di questa squadra un giorno, e quello che abbiamo raggiunto oggi è qualcosa di speciale per me. Ho vinto per soli 3 millesimi di secondo, ma è stata una grande gara sotto tutti gli aspetti. Sono così grato a tutti coloro che hanno creduto in me”.

Il momento positivo in casa Öncü continua anche con il gemello Can. Il turco partecipa al campionato WorldSSP e quest'anno si sta dimostrando competitivo, capace di lottare per le vittorie. Attualmente quarto, al pilota Yamaha è mancata un po' di costanza che gli ha fatto perdere punti nella classifica mondiale. Can Öncü vanta un palmares di cinque podi questa stagione, di cui tre vittorie. Non sarà facile per il #61 inserirsi nella lotta per il titolo con Stefano Manzi, ma potrebbe ancora dire la sua. Per la famiglia Öncü è quindi un periodo felice che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Giulia Pea