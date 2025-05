F1 | Imola Fan City Experience: ecco tutti gli eventi in occasione del Gran Premio

Dal 16 al 18 maggio 2025, in occasione del Gran Premio di F1, la città di Imola diventa protagonista assoluta trasformandosi in una vera e propria "Fan City" con eventi e iniziative. Una celebrazione diffusa che unisce sport, cultura, sostenibilità, gastronomia e inclusione, con un palinsesto unico nel suo genere. Vediamo nel dettaglio gli eventi e iniziative per vivere Imola e la F1 a 360°.

Un legame unico tra città e circuito

Imola rilancia la sua identità nel calendario della Formula 1 puntando su un elemento che la rende davvero speciale: la straordinaria vicinanza tra l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e il cuore del centro storico. Soli 700 metri separano la pista dalla città, in un intreccio urbanistico e culturale che rende il weekend del Gran Premio un’esperienza immersiva e collettiva.

Proprio da questo legame nasce la Imola Fan City Experience, un progetto integrato che coinvolge l’intero tessuto urbano con eventi, spettacoli, iniziative educative e sociali pensate per ogni fascia d’età.

“Non vogliamo solo ospitare il GP”, spiega il sindaco Marco Panieri, “ma vogliamo che la città sia parte integrante dell’esperienza, trasformandosi nel cuore pulsante del weekend di gara”.

Fan City Experience: un programma diffuso per tutta la città

Crediti foto: comune Imola

Il centro storico e i quartieri si animeranno con decine di iniziative gratuite: concerti, dj set, installazioni artistiche, laboratori per bambini, mostre dedicate alla storia della F1 e ai suoi protagonisti, esposizioni di auto storiche e show car, tour tematici, presentazioni di libri, artigianato, degustazioni e incontri.

Alcuni appuntamenti da non perdere

Slot Car Challenge by UniCredit – Premium Partner Scuderia Ferrari HP

Palazzo del Fascio, Via Emilia 11

Village Terre&Motori – Piazza Matteotti

Allo stand HP sarà possibile:

Mettere alla prova i propri riflessi con "Tap To Start"

Provare l’emozione della guida al simulatore di monoposto

Scattare una foto ricordo al photobooth

Partecipare a un quiz audio interattivo

Inoltre, ci saranno area gaming, altri simulatori e show car.

DJ set e animazione serale

Venerdì 16 maggio, dalle 19 alle 00, attesa per DJ Andrea Brigante alle ore 22

Sabato 17 maggio, dalle 19 alle 00, ospite DJ Andrea Damante

Domenica 18 maggio, dalle 17 alle 00, diretta di Radio Peter Pan alle ore 19

Visa Cash App Racing Bull F1 – Exhibition & Experience

VR Pit Stop Game e Show Car – Piazza San Francesco

Pit Stop Game e Show Car – Piazza Matteotti

Touch screen interattivo e Show Car – Piazza Caduti per la Libertà

Show Car – Piazzale Anselmo Marabini

Mostre da visitare

Imola & Beyond – 75 Years of Motorsport Legends

Una mostra straordinaria di memorabilia dei grandi campioni della F1, realizzata per celebrare i 75 anni della categoria, al Palazzo Tozzoni, Via Garibaldi 18 e Sala Ex Camera di Commercio, Viale Rivalta 6.

Orari:

Venerdì 16 maggio | 10–19 e 20–23

Sabato 17 maggio | 10–17

Domenica 18 maggio | 10–13 e 15–19

Ingresso gratuito per i possessori di biglietto o pass valido per il GP. Con lo stesso titolo d’ingresso è possibile visitare anche Palazzo Tozzoni e il Museo San Domenico.

Mostra “Gresini – Racing in Frame”

In Galleria della Fondazione, Piazza Matteotti 1, con i seguenti orari:

Venerdì 16 maggio | 16–20

Sabato 17 e domenica 18 maggio | 10–13 e 15–19

Mostra storico-filatelica “La Formula 1 a Imola 1963–2025”

In Salannunziata, Via Fratelli Bandiera 17/A, a cura del Circolo Culturale Filatelico Numismatico "G. Piani" Imola, da venerdì 16 a domenica 18 maggio alle 9–12 e 15–18.

Mostra fotografica “Facce da Gran Premio” di Marco Isola

A Palazzo Vacchi Suzzi, Via Appia 37, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 22.

Tutte le informazioni aggiornate sul programma sono disponibili sulla pagina ufficiale del Comune di Imola: www.comune.imola.bo.it/info-eventi/ifce#19qhl

Se invece si vuole scoprire di più sul territorio, Imola Faenza Tourism Company propone numerose esperienze di visita.

Scarica la mappa degli eventi

Inclusione, educazione e giovani

Imola conferma il suo ruolo di laboratorio d’innovazione sociale nel mondo del motorsport, dedicando ampio spazio all’inclusione e all’educazione. Tra i progetti più significativi, Awabots permetterà ai pazienti pediatrici e ai giovani con disabilità motorie di vivere in remoto l’esperienza del paddock, con la possibilità di interagire con i piloti attraverso collegamenti video dedicati.

Anche il mondo della scuola sarà protagonista con iniziative pensate per le nuove generazioni. Torna infatti per il terzo anno consecutivo “Il coraggio di sognare”, l’evento organizzato dal Comune di Imola in collaborazione con realtà del motorsport e della comunicazione. Un’assemblea d’istituto speciale e condivisa, che animerà il Teatro Ebe Stignani giovedì 15 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00. Un’occasione unica per offrire agli studenti uno spazio di confronto, ispirazione e ascolto, grazie alla presenza di figure di spicco dello sport, della tecnologia e dell’esplorazione.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: stimolare nei giovani il desiderio di sognare in grande e alimentare la motivazione a costruire il proprio futuro con passione, impegno e determinazione. L’invito è rivolto alle scuole secondarie superiori del territorio e agli studenti universitari.

Tra gli ospiti attesi per l’edizione 2025:

Andrea Pontremoli , CEO Dallara

, CEO Dallara Nadia Gresini , CEO Gresini Racing

, CEO Gresini Racing Ernesto Desiderio , ingegnere Racing Bulls

, ingegnere Racing Bulls Valter Villadei , astronauta

, astronauta Carlo Vanzini, giornalista Sky Sport F1

Previsto anche un videomessaggio del CEO di Formula 1, Stefano Domenicali.

"I giovani sono al centro della nostra visione, anche quando si parla di Formula 1. - Queste le parole del sindaco Marco Panieri e dell’assessora Elena Penazzi. - Coinvolgerli e creare un legame autentico con ciò che accade all’interno dell’Autodromo è fondamentale per costruire un futuro condiviso. ‘Il coraggio di sognare’, giunto alla terza edizione, rappresenta appieno questo obiettivo: attraverso testimonianze di grande valore, gli studenti avranno l’opportunità di lasciarsi ispirare e immaginare con consapevolezza e ambizione il proprio percorso."

La Fan Zone ufficiale: cuore dell'intrattenimento

Credits: autodromoimola.it

Giovedì 15 maggio, alle 13, si terrà l'apertura ufficiale della Fan Zone alle spalle della tribuna centrale dell’Autodromo. Accesso libero - solo per questa prima giornata - fino alle 19 con attività ed eventi che vedranno protagonisti alcuni tra i volti più noti del motorsport.

Tra i primi ospiti Gabriele Minì (Prema Racing) e Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), tra i protagonisti del campionato di FIA F2. Tra le 15 e le 16, saliranno sul palco i piloti italiani in FIA F3 Nicola Lacorte (DAMS), Nicola Marinangeli (Aix Racing) e Brando Badoer (Prema Racing), oltre a Dino Beganovic (Hitech Pulse-Eight), pilota della Ferrari Driver Academy che milita in F2.

Alle 17:30, invece, primo appuntamento per la Scuderia Ferrari HP, con il responsabile della Gestione Sportiva, Frederic Vasseur.

Appuntamenti con i piloti

Mentre il giovedì è dedicato ai piloti delle categorie di supporto, il venerdì e il sabato i tifosi avranno l'occasione di vedere da vicino i propri beniamini.

Venerdì sarà l'occasione per incontrare i piloti Racing Bulls e Williams, oltre ai dominatori della McLaren. Il sabato mattina, invece, da non perdere gli appuntamenti con altri big del mondiale. I piloti Oracle Red Bull Racing saranno sul palco con quelli di BWT Alpine. Opportunità per vedere insieme il quattro volte campione del mondo e il subentrato Franco Colapinto. Dopo di loro, è la volta dell'attesissimo Andrea Kimi Antonelli (10.55-11.05) seguito da i due piloti Ferrari, che tornano insieme davanti ai tifosi italiani (11.05-11.15).

La grande novità di quest'anno, in cui saranno coinvolti i piloti, è la Food Challenge. Lo chef due stelle Michelin Max Mascia sottoporrà i protagonisti della F1 a delle prove culinarie. I piloti Kick Sauber (venerdì, ore 11.25-11.35) impareranno a chiudere i tortellini, mentre i MoneyGram Haas (Oliver Bearman ed Esteban Ocon, sabato, ore 10.25-10.35) si sfideranno in un blind test per individuare pietanze e ingredienti di tre piatti tipici italiani.

Sempre per restare in tema Italia, a Oscar Piastri e a Lando Norris (venerdì, 11.55-12.05), così come a George Russell (sabato, 10.45-10.55), verranno spiegati e insegnati alcuni tipici gesti italiani.

Per tutti i dettagli, consultare la pagina dedicata.

Anna Botton