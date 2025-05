F1 | GP Emilia-Romagna: info e orari del weekend di Imola

Per la F1 è tempo di iniziare la stagione europea, con l’Autodromo di Imola pronto ad ospitare il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settima gara del 2025. Potrebbe essere questa l’ultima apparizione del tracciato del Santerno nel calendario, ma le trattative sono in atto e non si escludono sorprese per il futuro, come recentemente dichiarato dal Presidente della Regione De Pascale.

La pista intitolata ad Enzo e Dino Ferrari ha rappresentato a partire dal 1980 e fino al 2006 un appuntamento imprescindibile per la massima formula. In quella stagione qui si tenne l’unico GP d’Italia lontano da Monza, mentre a partire dall’anno successivo vi si disputò il Gran Premio di San Marino. Il rientro in calendario nel 2020, in piena epoca Covid, ha segnato un ritorno importante per la sua storicità, accolto con grande positività da appassionati e addetti ai lavori.

Un layout dalle caratteristiche uniche, nel cuore dell’Emilia-Romagna, all’interno del Parco delle Acque Minerali, caratterizzato da curve veloci e saliscendi da batticuore. Tracciato molto impegnativo, da sempre è considerato un banco di prova importante per uomini e mezzi.

Tanti ricordi legano i racefans a Imola, tutti a modo loro indelebili. Le vittorie di Schumacher, i suoi duelli con Alonso, ma anche quel tragico e maledetto weekend del ’94, in cui persero la vita Roland Ratzenberger e il pilota forse più amato di sempre, Ayrton Senna.

Proprio in seguito a quel 1° Maggio, la pista subì diverse modifiche che però non la snaturarono, mantenendo immutati il fascino e la difficoltà. Il 2024 ha visto poi alcune modifiche alle vie di fuga, con il tanto agognato ritorno della sabbia all’esterno di curve mitiche Piratella e Acque Minerali.

Il tracciato

Il rettilineo dei box porta ad una velocissima piega verso sinistra, che precede la staccata del Tamburello. Si tratta di una veloce sinistra-destra-sinistra da quinta marcia, dove è necessario non sbagliare il punto di corda per non perdere la traiettoria.

Salutato idealmente Ayrton, un breve rettilineo immette sulla seconda variante del tracciato, intitolata ad un altro asso per sempre nel cuore dei tifosi, Gilles Villeneuve. La prima curva a sinistra è velocissima, mentre si scalano un paio di marce per affrontare la seconda. Usciti da questa sezione, è tempo di affrontare il tornante sinistrorso della Tosa in terza marcia a 120 km/h. Da qui, inizia la ripida salita in cui i piloti scaricano tutte le marce fino alla settima e toccano i 290 km/h.

Allo scollinamento, una delle curve più complicate attende i drivers: la Piratella. Velocissima, da sesta marcia, in discesa, è totalmente cieca, teatro lo scorso anno di bei duelli, ma anche episodi controversi a causa dei track limits. Dopo una breve discesa, la doppia destra delle Acque Minerali immette nell’ultimo settore di questo tracciato fantastico.

La Variante Alta – Fausto Gresini è una chicane molto stretta, veloce, in cui saltare sui cordoli, che immette su una picchiata vertiginosa. In fondo a questa, le ultime due curve mitiche attendono i piloti. Si tratta delle due Rivazza, entrambe da terza marcia e con la sabbia che incombe minacciosa appena oltre il cordolo.

È fondamentale non sbagliare l’uscita dalla Rivazza, perché poi inizia il lungo rettifilo dei box. Non c’è più, purtroppo, la Variante Bassa, e si apre subito il DRS per tornare verso la partenza, affrontando in pieno l’ultima piega verso destra, dove è posizionato l’ingresso della pit lane.

ANNO DI COSTRUZIONE: 1952

LUNGHEZZA: 4.909 km

CURVE: 19

GIRI: 63

DISTANZA DI GARA: 309.049 km

Gli orari del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna in TV e sul web

Venerdì 16 maggio

PL1: 13.30-14.30 diretta Sky Sport F1 HD

PL2: 17.00-18.00 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 17 maggio

PL3: 12.30-13.30 diretta Sky Sport F1 HD

Q: 16.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD e TV8/ Cronaca web Livegp.it

Domenica 18 maggio

GP: 15.00-17.00 diretta Sky Sport F1 HD e TV8/ Cronaca web su Livegp.it

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 17 maggio

Diretta Qualifiche dalle 15:45

Domenica 18 maggio

Diretta GP dalle 14:45

Nicola Saglia