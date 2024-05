FIA F2 | Montecarlo, Sprint Race: vince Barnard, 4° Antonelli

Taylor Barnard vince la Sprint Race di F2 a Montecarlo. Il pilota inglese del team AIX, partito dalla pole, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, senza mai essere impensierito. Gabriel Bortoleto (Invicta) e Dennis Hauger (MP Motorsport) concludono la Top3, rispettivamente in seconda e terza piazza. Buona la gara per Andrea Kimi Antonelli, mentre è da rimarcare il ritiro da parte del leader del campionato Zane Maloney.

Cronaca della gara, Barnard al top

Per effetto dell'inversione della griglia dopo le qualifiche di ieri, Taylor Barnard è scattato dalla pole con la propria monoposto del team AIX davanti a Gabriel Bortoleto, Dennis Hauger ed Andrea Kimi Antonelli.

La Safety Car è subito la protagonista della giornata in seguito ad un impatto in curva 1 da parte di Victor Martins, francese spinto da Crawford e Marti contro le barriere dopo un via da scordare.

I primi quattro già citati in precedenza prendono un po' di margine dopo il restart, ma tutto viene vanificato quando, alla fine del quinto giro, Pepe Marti finisce violentemente contro il muro all'uscita della seconda chicane delle Piscine.

Ancora una volte i battistrada prendono un discreto margine sul quinto, Colapinto, me l'impossibilità di sorpassi congela le posizioni. L'unico scossone è dato da Verschoor, in crisi dopo aver perso l'ala anteriore.

Barnard si porta a più di 3 secondi di vantaggio su Bortoleto, mentre il brasiliano deve difendersi da un arrembante Hauger. Tutto resta immutato fino al 23mo giro, quando, alla penultima curva, Maloney tocca O'Sullivan che a sua volta viene tamponato da Correa. Maloney si gira e nella manovra viene bloccato l'incolpevole Maini. Il barbadiano blocca quindi la pista, la direzione gara è stata obbligata a neutralizzare l'evento con una red flag.

Dopo una ventina di minuti si riparte per le ultime tornate, Barnard ottiene la sua prima vittoria in Formula 2 davanti a Bortoleto e Hauger. Antonelli è ottimo quarto, con anche il punto del giro veloce, Colapinto, Stanek, Aron e Hadjar completano nell'ordine la graduatoria della race-1 tra le stradine del Principato.

Domani alle 9.40 la race-2, sfida che commenteremo poco dopo la corsa valida per la FIA Formula 3.

Le classifiche dopo la Sprint Race di Montecarlo di F2

La classifica della Sprint Race di F2 a Montecarlo © Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Maloney 68, Aron 65, Hadjar 60, Hauger 47, Bortoleto 46.