La MotoGP torna ad infiammare la quiete del paesaggio della Stiria sbarcando al Red Bull Ring per l'undicesimo appuntamento del mondiale, dopo la breve settimana di pausa dal Gran Premio di Gran Bretagna. Con Jorge Martín di nuovo leader della classifica con solo 3 punti di vantaggio, il duello con Francesco Bagnaia sarà più acceso che mai.

Attenzione agli inseguitori: Bastianini e Márquez pronti allo “sgambetto”

Dopo il round di Silverstone, che ha visto tornare sulla vetta del podio sia nella Sprint che nella gara della domenica Enea Bastianini, la lotta per aggiudicarsi il trofeo di campione del mondo MotoGP rimane più accesa che mai. Con Bagnaia all'inseguimento di Martín, entrambi rei di errori nei weekend passati, la situazione sembra favorire proprio Bastianini. Il pilota riminese si trova infatti ora al terzo posto complessivo in classifica, avendo recuperato punti e avendo raggiunto quota -49 dalla testa del mondiale. All'inseguimento anche Marc Márquez, che dopo la penalità ad Assen per la pressione fuori norma delle gomme e dopo il ritiro e la caduta nel corso della Sprint del round inglese, tenterà l'assalto alla classifica, cercando di riguadagnare il terzo posto su Bastianini e rimettersi in lizza per il titolo.

Francesco Bagnaia ha festeggiato ben due volte in Austria nel 2023: dopo essersi aggiudicato la medaglia d'oro nella Sprint ha replicato in gara la domenica, con alle spalle Brad Binder e Marco Bezzecchi. Colui che sarebbe diventato alla fine dell'anno due volte campione del mondo, ha chiuso il weekend con la pole position, la vittoria in entrambe le gare e il giro più veloce in pista, venendo consacrato definitivamente ‘The Red Bull Ring King’.

Il circuito del Red Bull Ring

Mappa del Red Bull Ring, credits: redbullring.com

Lunghezza: 4,35 km

Curve: 11 (3 sinistra - 8 destra)

Rettilineo più lungo: 810 metri

Distanza gara MotoE: 7 giri (30,44 km)

Distanza gara Moto3: 20 giri (86,96 km)

Distanza gara Moto2: 23 giri (100 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 14 Giri (60, 87 km)

Distanza gara MotoGP: 28 Giri (121,74 Km)

Quando e dove vedere il Gran Premio d'Austria

Nel corso dell'intero fine settimana della MotoGP al Red Bull Ring sarà possibile seguire tutte le sessioni in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208), mentre in chiaro su TV8 verrà trasmessa tutta la programmazione del sabato, compresa di Qualifiche MotoGP e Sprint. In differita invece il programma della domenica (Gara 2 MotoE 13:10, Moto3 14:00, Moto2 15:15 e MotoGP 17:00).

Ricordiamo che LiveGP.it sarà in diretta sui propri canali social per raccontare sia la Sprint che la Gara del Gran Premio d'Austria 2024: di seguito gli orari completi di tutto il weekend.

Giovedì 15 Agosto

16:00 | Conferenza stampa

Venerdì 16 Agosto

8:30 | MotoE FP1

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10.45 | MotoGP FP1

12:25 | MotoE FP2

13:15 | Moto3 FP2

14.05 | Moto2 FP2

15:00 | MotoGP Prove

17:05 | MotoE Qualifiche

Sabato 17 Agosto

8:40 | Moto3 FP3

9:25 | Moto2 FP3

10:10 | MotoGP Practice

10:50 | MotoGP Qualifiche

12.15 | MotoE Gara 1

12:50 | Moto3 Qualifiche

13.45 | Moto2 Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | MotoE Gara 2

Domenica 18 Agosto

9:40 | MotoGP Warm Up

11:00 | Moto3 Gara (differita TV8 ore 14:00)

12:15 | Moto2 Gara (differita TV8 ore 15:15)

14:00 | MotoGP Gara (differita TV8 ore 17:00)

Valentina Bossi

