Moto2 | GP Americhe: che disastro in Texas per Intact GP

È un weekend da dimenticare quello del GP delle Americhe per il team Intact GP. Una decisione azzardata, presa in griglia di partenza, ha portato il team tedesco ad abbandonare lo Stato della stella solitaria con un doppio zero e a perdere la leadership nel mondiale Moto2, cedendola a Jake Dixon.

L'azzardo non paga

La pioggia improvvisa caduta sulla griglia del Texas, poco prima della partenza, ha scatenato il caos tra i piloti e i team di Moto2. Il team Intact GP ha deciso di giocare d'azzardo e di montare la gomme slick sulle moto di entrambi i piloti, ma la decisione non li ha ripagati. La scelta della gomma è stata, anche, condizionata dalle prestazioni nelle prove libere del venerdì che si erano svolte con pista bagnata, nelle quali entrambi i piloti avevano riscontrato difficoltà a guidare in condizioni di bagnato. La pioggia leggera, però, è durata più di quanto si aspettasse la squadra e la pista non si è asciugata fino agli ultimi giri del Gran Premio, quando ormai era troppo tardi per poter rimontare.

Manuel González, partito in seconda posizione, dopo lo spegnimento dei semafori si è ritrovato alle spalle del gruppo, chiudendo in ventiduesima posizione. Il pilota madrileno ha dichiarato: “All'inizio volevo montare le gomme da bagnato, ma guardando il radar mostrava poca pioggia (0.1 millimetri), quasi niente. La nostra decisione è stata anche basata al cinquanta per cento sulla nostra esperienza del venerdì, quando non riuscivo ad essere veloce con la pioggia”.

Non è stata diversa la sorte del suo compagno di squadra, Senna Agius. Il pilota australiano, partito in quindicesima posizione, si è visto sorpassare al via da tutti i piloti che montavano le gomme rain, tagliando il traguardo alle spalle del compagno di squadra in ventitreesima posizione. Alla fine del Gran Premio, Agius, ha ammesso l'errore commesso nella scelta della gomma: “Oggi abbiamo preso la decisione sbagliata riguardo le gomme. In griglia, ci è stato detto che la pioggia si sarebbe potuta fermare presto. Ma subito dopo la partenza, era incredibile, perché i primi due settori erano abbastanza bagnati. Sfortunatamente, era la decisione sbagliata”.

Verso il Qatar senza la leadership mondiale

Fino al Texas, era stato un ottimo inizio di stagione per Intact GP che si trovava in testa al campionato mondiale con Manuel González. Adesso il #18 si dirige verso il Qatar in terza posizione, con la consapevolezza, però, che la stagione è ancora lunga. Il madrileno ha ammesso: “Abbiamo preso un rischio per vincere, ma abbiamo finito la gara diversamente. Dopo questa gara, non vediamo l'ora della prossima. Rimango fiducioso perché mi piace molto il Qatar ”.

Anche Jürgen Lingg, team manager di Intact GP, riconosce la sfortuna e l'errore commesso in Texas: “Lo descriverei come piuttosto sfortunato. Ma queste cose possono accadere. Se il gioco funziona, tutto è meraviglioso, mentre nell'altro caso, perdi. Tuttavia, abbiamo preso questa decisione e dobbiamo sostenerla”. Anche il team manager esprime la voglia di rivincita in Qatar: “Tra due settimane, le cose continueranno e possiamo contare su due piloti veloci. Ecco perché ci stiamo concentrando sul Qatar”.

