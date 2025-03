Moto2 | GP Americhe, Gara: Jake Dixon è intoccabile, Arbolino 2°

Una gara dalle condizioni meteo incerte non ha di certo fermato Jake Dixon. Il pilota inglese si è preso la seconda vittoria consecutiva in Moto2, balzando in testa del mondiale vista la giornataccia di Manuel González. Primo podio sulla Boscoscuro per Tony Arbolino, che si mette alle spalle Alonso López.

Tutto liscio per Jake Dixon, disastro per González

Una tournée americana impeccabile per Jake Dixon, che dopo Termas de Río Hondo si prende anche il COTA nel GP delle Americhe. Due successi consecutivi mai veramente messi in dubbio per Dixon, capace di mantenere la testa della corsa in partenza. Dopo un primo giro con qualche brivido, Jake Dixon ha dominato senza mezzi termini la corsa. Il tutto è filato liscio per l'inglese del Marc VDS Racing Team, cosa che non si può dire per il rivale del campionato Manuel González. La sua squadra, Intact GP, ha deciso di richiamare González e il compagno Senna Agius per montare le gomme da asciutto. Una scelta che, chiaramente, non ha pagato: solo nell'ultimo giro c'è stato un effettivo guadagno nei confronti dei piloti equipaggiati con le rain. González e Agius sono arrivati rispettivamente 22° e 23°, dietro a Diogo Moreira, altro big che ha sbagliato scelta.

Arbolino e López, un podio che sa di riscatto. Peccato Vietti

Dietro all'imprendibile inglese c'è Tony Arbolino, al primo podio con Boscoscuro e Prima Racing. Il pilota milanese è stato protagonista di un'ottima gara su delle condizioni che da sempre lo avvantaggiano, così come il tracciato del COTA. Il #14 è secondo davanti a Alonso López, pilota con il quale ha avuto una bella lotta nelle fasi centrali della corsa. Primo podio per due piloti che finora non hanno affatto impressionato, ma che hanno un curriculum che sicuramente vale la lotta al titolo.

Appena giù dal podio c'è Arón Canet, che riesce a concretizzare in una giornata dove il ritmo per il podio è mancato. Lo spagnolo ha superato Celestino Vietti negli ultimi giri: mentre era 4° il pilota Boscoscuro è caduto due volte nel giro di altrettante curve, mandando alle ortiche tutto il lavoro fatto fino a quel punto. Top 5 di giornata per Izan Guevara, secondo pilota Pramac, capace di rimontare dalla 26¸ª alla 5ª posizione a fine gara. Sono ben tre i rookie in top 10: Iván Ortolá chiude 6° davanti a Daniel Holgado (8°) e Collin Veijer (10°), rispettivamente intervallati da Barry Baltus (7°) e Mario Aji (9°). Primi punti mondiali per David Alonso: il campione Moto3 chiude 14° davanti alla Forward di Álex Escrig.

