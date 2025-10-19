MotoGP | GP Australia, Gara: la cronaca LIVE
In Australia scatta la gara di MotoGP, con Quartararo in pole position e Bezzecchi e Miller pronti a dare battaglia dalla prima fila.
Sul tracciato di Phillip Island è tutto pronto per la gara di MotoGP del Gran Premio di Australia 2025. Dalla pole position scatta Fabio Quartararo, pronto al riscatto dopo la prestazione deludente nella Sprint. Al suo fianco parte proprio il vincitore della gara “corta” Marco Bezzecchi, che tenterà di replicare il risultato nonostante i due Long Lap Penalty da scontare.
Valentina Bossi
BEZZECCHI TERZO DOPO DUE LLP
I due Long Lap Penalty non sono riusciti a intaccare la prestazione di Marco Bezzecchi, che porta a casa comunque la terza posizione in Australia
PODIO DOPO LA RIMONTA PER DI GIANNANTONIO
Grande prestazione quella del pilota VR46, che si prende la seconda posizione dopo essere partito dalla decima piazzola in griglia
FERNANDEZ È IL SETTIMO VINCITORE DELLA STAGIONE
Il pilota spagnolo diventa con questa vittoria il settimo pilota diverso a vincere una gara nel 2025
I piloti che arrivano al traguardo sono in ordine:
1 - Fernandez
2 - Di Giannantonio
3 - Bezzecchi
4 - Marquez
5 - Acosta
6 - Marini
7 - Rins
8 - Binder
9 - Bastianini
10 - Espargaro
11 - Quartararo
12 - Oliveira
13 - Ogura
14 - Aldeguer
15 - Morbidelli
16 - Savadori
17 - Chantra
18 - Pirro
27th
RAUL FERNANDEZ VINCE IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA
Gara splendida quella dello spagnolo, che conquista la sua prima vittoria in MotoGP e lo fa dominando dall’inizio alla fine
27th
ULTIMO GIRO
Inizia l’ultimo giro del Gran Premio d’Australia, con Fernandez ancora in testa e Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio
26th
BEZZECCHI SU MARQUEZ
Sorpasso completato per Bezzecchi, che supera Marquez e si porta sul podio
26th
Bezzecchi si porta in scia di Márquez, pensando a un sorpasso a due giri dalla fine
25th
Con 3 giri al termine è ancora Fernandez in testa, con Di Giannantonio e Márquez sul podio. Quarta posizione per Bezzecchi, con Acosta dietro di lui a quattro secondi di distacco
24th
BAGNAIA A TERRA
Finisce qui la corsa di Bagnaia, che ha perso il controllo della moto ed è finito in ghiaia nel secondo settore
23th
DI GIANNANTONIO PASSA MARQUEZ
Sorpasso pulito ed efficace quello di Di Giannantonio su Márquez, che ha permesso all’italiano di portarsi in seconda posizione
23th
Grande rimonta quella fino ad ora portata avanti da
22th
BEZZECCHI SU ACOSTA
Sorpasso completato su Acosta da parte di Bezzecchi, che si prende così la quarta piazza
21th
Nel frattempo Fernandez scappa via in testa al gruppo, mettendo tra se e gli avversari tre secondi di vantaggio
21th
A 6 giri dalla fine Bezzecchi si avvicina ad Acosta, iniziando a pensare ad un attacco per la quarta posizione
20th
DI GIANNATONIO IN TERZA POSIZIONE
L’italiano finalizza il sorpasso su Acosta, per poi venir ripassato dallo spagnolo, in una serie di sorpassi che ha visto Di Giannantonio prendersi alla fine al terza posizione
18th
Di Giannantonio si avvicina ad Acosta e inizia a pensare di prendersi la terza posizione
17th
A 10 giri dal termine Bezzecchi si trova a poco più di 4 secondi dalla testa della corsa, bloccato in quinta posizione da Di Giannantonio, che si aggrappa ala io quarto posto
16th
BAGARRE MARQUEZ-ACOSTA
Si accendono gli animi per la seconda posizione, con Alex Márquez che tenta il sorpasso su Acosta e lo chiude al sedicesimo giro
15th
Continua il declino di posizioni di Quartararo, superato da Bastianini e dal compagno di squadra Rins
15th
Al 15esimo giro Fernandez inizia a costruire un gap solido tra se e Acosta, mettendo tra loro pivo più di due secondi
14th
Altra posizione persa per Quartararo, che viene superato anche da Binder e si prende la decima posizione
13th
Scivola ancora in classifica Quartararo, che viene passato anche da Espargaro e Aldeguer e ora si trova in nona posizione
13th
La situazione classifica a 13 giri dall’inizio vede:
1 - Fernandez
2 - Acosta
3 - Marquez
4 - Di Giannantonio
5 - Bezzecchi
6 - Marini
7 - Espargaro
8 - Aldeguer
9 - Quartararo
10 - Binder
12th
MARINI SU QUARTARARO
Non finiscono i sorpassi subiti per Quartararo, che ora viene superato da Marini e si trova in settima posizione
11th
BEZZECCHI SUPER QUARTARARO
Sorpasso concluso quello di Bezzecchi su Quartararo, che approfitta della maggiore velocità in rettilineo per superare il francese e mettersi in quinta posizione
10th
CADUTA PER MIR
Finisce qui la gara del pilota Honda, protagonista di una caduta tra il terzo e il quarto settore
10th
A 10 giri dalla bandiera verde Fernandez si tiene saldamente in prima posizione, con Acosta alle calcagna e Alex Márquez sul podio
9th
Situazione sempre più complicata invece per Bagnaia, che si ritrova ancora in sedicesima posizione, alle spalle di Ogura
8th
PASSA ANCHE DI GIANNANTONIO
Quartararo subisce il sorpasso di Di Giannantonio, che ora si porta in quarta posizione alle spalle di Márquez
8th
MÁRQUEZ SU QUARTARARO
Sorpasso completato per lo spagnolo, con Quartararo che ora deve vedersela con Di Giannantonio
8th
Alex Márquez si avvicina pericolosamente a Quartararo, puntando alla terza posizione del podio
7th
SECONDO LLP PER BEZZECCHI
L’italiano sconta il secondo e ultimo Long Lap della gara, rientrando in sesta posizione
7th
A 7 giri dall’inizio la Top 10 vede:
1 - Fernandez
2 - Acosta
3 - Bezzecchu
4 - Quartararo
5 - Márquez
6 - Di Giannantonio
7 - Espargaro
8 - Marini
9 - Binder
10 - Aldeguer
6th
CADUTA PER MILLER
L’eroe di casa non conclude la gara in Australia, diventando protagonista di una caduta a soli 6 giri dall’inizio della corsa
5th
PRIMO LLP PER BEZZECCHI
Scontato il primo LLP per Bezzecchi? che rientra in terza posizione
5th
CADUTA PER ZARCO
Cade il pilota francese al primo settore, chiudendo prematuramente la sua gara
4th
FERNANDEZ DI NUOVO SECONDO
Non si spegne la bagarre tutta spagnola, con Fernandez che si riprende il secondo posto su Acosta
4th
Nel frattempo Márquez si fa sotto a Miller, minacciandone la quinta posizione, mentre Quartararo tiene saldo il suo quarto posto
3rd
ACOSTA SU FERNANDEZ
Sorpasso di Acosta ai danni di Fernandez, con il portabandiera KTM
2nd
Partenza nella norma quella di Bagnaia, che si deve fare strada nel grosso gruppo di centro e che ora si trova in sedicesima piazza, alle spalle di Bastianini
2nd
Si accende già la lotta per la settima posizione, con Espargaro davanti a Marini e Di Giannantonio, che nel frattempo entrano in bagarre
1st
Condizione sfavorevole anche quella di Miller, che da terzo si ritrova ora in quinta posizione, con alle spalle Alex Márquez
1st
AL VIA IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA
Ancora una partenza non efficace per Quartararo, che scivola in quarta posizione. La testa della corsa ma prende Bezzecchi, seguito da Fernandez e da Acosta
GIRO DI FORMAZIONE
I piloti lasciano la griglia per iniziare il giro di formazione, con la partenza della gara sempre più vicina
LE GOMME
Scelta di gomma quasi completamente unanime, con i piloti che optano per una hard all’anteriore e una media al posteriore, ad eccezione di Chantra, che monta due medie
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questo l’aspetto della griglia di partenza, con l’eroe di casa Jack Miller pronto a scattare dalla terza posizione
Ricordiamo che nel corso di questa Gara Marco Bezzecchi dovrà completare 2 Long Lap Penalty affidatagli a seguito dell’incidente con Marc Márquez la scorsa gara, mentre Brad Binder e Pecco Bagnaia partiranno svantaggiati di tre posizioni rispetto alla Qualifica a causa di una penalità per guida ecc
Dalla pole position partirà Fabio Quartararo, che dopo la partenza della Gara Sprint da dimenticare, oggi è pronto a massimizzare il risultato della Qualifica.
Con un cielo rannuvolato sopra Phillip Island, tutto è pronto per mandare in scena la gara di MotoGP, in una griglia di partenza piena di celebrità
BUONGIORNO E BENTORNATI IN AUSTRALIA
Buongiorno a tutti i lettori di LiveGP.it e bentornati nella cronaca live del weekend del Gran Premio d’Australia di MotoGP, per l’appuntamento con la gara.