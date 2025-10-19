LIVE

MotoGP | GP Australia, Gara: la cronaca LIVE

In Australia scatta la gara di MotoGP, con Quartararo in pole position e Bezzecchi e Miller pronti a dare battaglia dalla prima fila.

Valentina Bossi /
Credits: MotoGP
Credits: MotoGP

Sul tracciato di Phillip Island è tutto pronto per la gara di MotoGP del Gran Premio di Australia 2025. Dalla pole position scatta Fabio Quartararo, pronto al riscatto dopo la prestazione deludente nella Sprint. Al suo fianco parte proprio il vincitore della gara “corta” Marco Bezzecchi, che tenterà di replicare il risultato nonostante i due Long Lap Penalty da scontare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DEL GP D'AUSTRALIA

Valentina Bossi

  • finish
    BEZZECCHI TERZO DOPO DUE LLP

    I due Long Lap Penalty non sono riusciti a intaccare la prestazione di Marco Bezzecchi, che porta a casa comunque la terza posizione in Australia

  • finish
    PODIO DOPO LA RIMONTA PER DI GIANNANTONIO

    Grande prestazione quella del pilota VR46, che si prende la seconda posizione dopo essere partito dalla decima piazzola in griglia 

  • finish
    FERNANDEZ È IL SETTIMO VINCITORE DELLA STAGIONE

    Il pilota spagnolo diventa con questa vittoria il settimo pilota diverso a vincere una gara nel 2025 

  • finish
    I piloti che arrivano al traguardo sono in ordine:

    1 - Fernandez

    2 - Di Giannantonio 

    3 - Bezzecchi

    4 - Marquez

    5 - Acosta 

    6 - Marini

    7 - Rins

    8 - Binder

    9 - Bastianini

    10 - Espargaro

    11 - Quartararo

    12 - Oliveira

    13 - Ogura

    14 - Aldeguer

    15 - Morbidelli

    16 - Savadori

    17 - Chantra 

    18 - Pirro

  • 27th
    finish
    RAUL FERNANDEZ VINCE IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

    Gara splendida quella dello spagnolo, che conquista la sua prima vittoria in MotoGP e lo fa dominando dall’inizio alla fine 

  • 27th
    ULTIMO GIRO

    Inizia l’ultimo giro del Gran Premio d’Australia, con Fernandez ancora in testa e Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio 

  • 26th
    BEZZECCHI SU MARQUEZ

    Sorpasso completato per Bezzecchi, che supera Marquez e si porta sul podio 

  • 26th
    Bezzecchi si porta in scia di Márquez, pensando a un sorpasso a due giri dalla fine 

  • 25th
    Con 3 giri al termine è ancora Fernandez in testa, con Di Giannantonio e Márquez sul podio. Quarta posizione per Bezzecchi, con Acosta dietro di lui a quattro secondi di distacco 

  • 24th
    crash
    BAGNAIA A TERRA

    Finisce qui la corsa di Bagnaia, che ha perso il controllo della moto ed è finito in ghiaia nel secondo settore 

  • 23th
    DI GIANNANTONIO PASSA MARQUEZ

    Sorpasso pulito ed efficace quello di Di Giannantonio su Márquez, che ha permesso all’italiano di portarsi in seconda posizione 

  • 23th
    Grande rimonta quella fino ad ora portata avanti da 

  • 22th
    BEZZECCHI SU ACOSTA

    Sorpasso completato su Acosta da parte di Bezzecchi, che si prende così la quarta piazza 

  • 21th
    Nel frattempo Fernandez scappa via in testa al gruppo, mettendo tra se e gli avversari tre secondi di vantaggio 

  • 21th
    A 6 giri dalla fine Bezzecchi si avvicina ad Acosta, iniziando a pensare ad un attacco per la quarta posizione 

  • 20th
    DI GIANNATONIO IN TERZA POSIZIONE

    L’italiano finalizza il sorpasso su Acosta, per poi venir ripassato dallo spagnolo, in una serie di sorpassi che ha visto Di Giannantonio prendersi alla fine al terza posizione 

  • 18th
    Di Giannantonio si avvicina ad Acosta e inizia a pensare di prendersi la terza posizione 

  • 17th
    A 10 giri dal termine Bezzecchi si trova a poco più di 4 secondi dalla testa della corsa, bloccato in quinta posizione da Di Giannantonio, che si aggrappa ala io quarto posto 

  • 16th
    BAGARRE MARQUEZ-ACOSTA

    Si accendono gli animi per la seconda posizione, con Alex Márquez che tenta il sorpasso su Acosta e lo chiude al sedicesimo giro 

  • 15th
    Continua il declino di posizioni di Quartararo, superato da Bastianini e dal compagno di squadra Rins 

  • 15th
    Al 15esimo giro Fernandez inizia a costruire un gap solido tra se e Acosta, mettendo tra loro pivo più di due secondi 

  • 14th
    Altra posizione persa per Quartararo, che viene superato anche da Binder e si prende la decima posizione 

  • 13th
    Scivola ancora in classifica Quartararo, che viene passato anche da Espargaro e Aldeguer e ora si trova in nona posizione 

  • 13th
    La situazione classifica a 13 giri dall’inizio vede:

    1 - Fernandez

    2 - Acosta

    3 - Marquez

    4 - Di Giannantonio

    5 -  Bezzecchi 

    6 - Marini

    7 - Espargaro

    8 - Aldeguer

    9 - Quartararo

    10 - Binder 

  • 12th
    MARINI SU QUARTARARO

    Non finiscono i sorpassi subiti per Quartararo, che ora viene superato da Marini e si trova in settima posizione 

  • 11th
    BEZZECCHI SUPER QUARTARARO

    Sorpasso concluso quello di Bezzecchi su Quartararo, che approfitta della maggiore velocità in rettilineo per superare il francese e mettersi in quinta posizione 

  • 10th
    crash
    CADUTA PER MIR

    Finisce qui la gara del pilota Honda, protagonista di una caduta tra il terzo e il quarto settore 

  • 10th
    A 10 giri dalla bandiera verde Fernandez si tiene saldamente in prima posizione, con Acosta alle calcagna e Alex Márquez sul podio 

  • 9th
    Situazione sempre più complicata invece per Bagnaia, che si ritrova ancora in sedicesima posizione, alle spalle di Ogura

  • 8th
    PASSA ANCHE DI GIANNANTONIO

    Quartararo subisce il sorpasso di Di Giannantonio, che ora si porta in quarta posizione alle spalle di Márquez 

  • 8th
    MÁRQUEZ SU QUARTARARO

    Sorpasso completato per lo spagnolo, con Quartararo che ora deve vedersela con Di Giannantonio 

  • 8th
    Alex Márquez si avvicina pericolosamente a Quartararo, puntando alla terza posizione del podio 

  • 7th
    SECONDO LLP PER BEZZECCHI

    L’italiano sconta il secondo e ultimo Long Lap della gara, rientrando in sesta posizione 

  • 7th
    A 7 giri dall’inizio la Top 10 vede:

    1 - Fernandez

    2 - Acosta

    3 - Bezzecchu

    4 - Quartararo

    5 - Márquez 

    6 - Di Giannantonio

    7 - Espargaro

    8 - Marini

    9 - Binder

    10 - Aldeguer 

  • 6th
    Share Link

    CADUTA PER MILLER

    L’eroe di casa non conclude la gara in Australia, diventando protagonista di una caduta a soli 6 giri dall’inizio della corsa 

  • 5th
    PRIMO LLP PER BEZZECCHI

    Scontato il primo LLP per Bezzecchi? che rientra in terza posizione 

  • 5th
    Share Link

    CADUTA PER ZARCO

    Cade il pilota francese al primo settore, chiudendo prematuramente la sua gara 

  • 4th
    FERNANDEZ DI NUOVO SECONDO

    Non si spegne la bagarre tutta spagnola, con Fernandez che si riprende il secondo posto su Acosta

  • 4th
    Nel frattempo Márquez si fa sotto a Miller, minacciandone la quinta posizione, mentre Quartararo tiene saldo il suo quarto posto

  • 3rd
    ACOSTA SU FERNANDEZ

    Sorpasso di Acosta ai danni di Fernandez, con il portabandiera KTM 

  • 2nd
    Partenza nella norma quella di Bagnaia, che si deve fare strada nel grosso gruppo di centro e che ora si trova in sedicesima piazza, alle spalle di Bastianini

  • 2nd
    Si accende già la lotta per la settima posizione, con Espargaro davanti a Marini e Di Giannantonio, che nel frattempo entrano in bagarre 

  • 1st
    Condizione sfavorevole anche quella di Miller, che da terzo si ritrova ora in quinta posizione, con alle spalle Alex Márquez 

  • 1st
    start
    AL VIA IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

    Ancora una partenza non efficace per Quartararo, che scivola in quarta posizione. La testa della corsa ma prende Bezzecchi, seguito da Fernandez e da Acosta

    GIRO DI FORMAZIONE

    I piloti lasciano la griglia per iniziare il giro di formazione, con la partenza della gara sempre più vicina 

    LE GOMME

    Scelta di gomma quasi completamente unanime, con i piloti che optano per una hard all’anteriore e una media al posteriore, ad eccezione di Chantra, che monta due medie

  • Share Link

    Questo l’aspetto della griglia di partenza, con l’eroe di casa Jack Miller pronto a scattare dalla terza posizione

  • Share Link

    Ricordiamo che nel corso di questa Gara Marco Bezzecchi dovrà completare 2 Long Lap Penalty affidatagli a seguito dell’incidente con Marc Márquez la scorsa gara, mentre Brad Binder e Pecco Bagnaia partiranno svantaggiati di tre posizioni rispetto alla Qualifica a causa di una penalità per guida ecc 

    Dalla pole position partirà Fabio Quartararo, che dopo la partenza della Gara Sprint da dimenticare, oggi è pronto a massimizzare il risultato della Qualifica.

    Con un cielo rannuvolato sopra Phillip Island, tutto è pronto per mandare in scena la gara di MotoGP, in una griglia di partenza piena di celebrità 

    BUONGIORNO E BENTORNATI IN AUSTRALIA

    Buongiorno a tutti i lettori di LiveGP.it e bentornati nella cronaca live del weekend del Gran Premio d’Australia di MotoGP, per l’appuntamento con la gara.