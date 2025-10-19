F1 | GP Stati Uniti, Verstappen cerca il colpo: la cronaca LIVE

Dopo il clamoroso esito della Sprint di ieri dove le due McLaren si sono autoeliminate alla prima curva, questo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, arriva con nuove premesse e nuove attese per Max Verstappen, che si presenta al via dalla pole position e con un gap di 55 punti da recuperare su Oscar Piastri. Con una Red Bull e un Verstappen in ascesa nelle ultime gare, McLaren - che a Singapore due settimane fa ha vinto il suo secondo titolo Costruttori consecutivo - deve cercare di capitalizzare il vantaggio tecnico sin qui avuto; Lando Norris scatterà al fianco di Max in seconda posizione e dovrà anche lui approfittare delle piccole difficoltà di Piastri, che invece è solamente sesto in griglia, preceduto anche da Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton.

Tutto aperto quindi sia per la classifica Piloti sia anche per i piazzamenti tra i Costruttori, con il secondo posto ancora in gioco tra Mercedes, Ferrari e Red Bull: punti pesanti in palio in questa gara dove il caldo rischia di giocare un ruolo importante in ottica consumo gomma e, quindi, strategia. Pronti quindi a seguire con noi questa gara che può diventare chiave per il finale di stagione.

