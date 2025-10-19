F1 | GP Stati Uniti, Verstappen cerca il colpo: la cronaca LIVE
Seguite LIVE la cronaca testuale del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1: Verstappen cerca il bis dopo la Sprint, McLaren insegue.
Dopo il clamoroso esito della Sprint di ieri dove le due McLaren si sono autoeliminate alla prima curva, questo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, arriva con nuove premesse e nuove attese per Max Verstappen, che si presenta al via dalla pole position e con un gap di 55 punti da recuperare su Oscar Piastri. Con una Red Bull e un Verstappen in ascesa nelle ultime gare, McLaren - che a Singapore due settimane fa ha vinto il suo secondo titolo Costruttori consecutivo - deve cercare di capitalizzare il vantaggio tecnico sin qui avuto; Lando Norris scatterà al fianco di Max in seconda posizione e dovrà anche lui approfittare delle piccole difficoltà di Piastri, che invece è solamente sesto in griglia, preceduto anche da Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton.
Tutto aperto quindi sia per la classifica Piloti sia anche per i piazzamenti tra i Costruttori, con il secondo posto ancora in gioco tra Mercedes, Ferrari e Red Bull: punti pesanti in palio in questa gara dove il caldo rischia di giocare un ruolo importante in ottica consumo gomma e, quindi, strategia. Pronti quindi a seguire con noi questa gara che può diventare chiave per il finale di stagione.
NORRIS SEMPRE VICINO A LECLERC
Prosegue la difesa di Leclerc su Norris con il monegasco che riesce a prendere un minimo vantaggio di 7 decimi prima del lungo rettilineo restando comunque secondo. Hamilton sempre a 1"5 da Norris, mentre Piastri non guadagna e resta a 4"1 su Hamilton.
-
16th
NEL DUELLO LECLERC-NORRIS GIOISCE VERSTAPPEN
Verstappen porta il suo vantaggio a 6"2 su Leclerc che perde tempo nel duello con Norris. Hamilton invece non accorcia e resta a 1"4 da Norris.
-
15th
LECLERC SI PROTEGGE SU NORRIS
Leclerc si sta difendendo in modo eroico su Norris chiudendo tutte le porte nel tratto tra curva 12 e 15!
-
15th
LECLERC PERDE ANCORA TERRENO
Leclerc ora sta facendo fatica con la soft, ha 5" di ritardo da Verstappen e deve difendersi su Norris.
Sta facendo fatica anche Piastri che è a 4"2 da Hamilton in sesta posizione.
-
14th
NORRIS PRENDE IL DRS
Norris ora è sotto il secondo di ritardo da Leclerc e può usare il DRS. Verstappen ha 4"3 su Charles.
-
13th
VERSTAPPEN SALE A 4", LECLERC IN CALO
Leclerc sta calando con una gomma vecchia 15 giri: il monegasco ha perso quasi 1" da Max che ora ha 4"1 di vantaggio mentre Norris è a 1" dal ferrarista.
-
12th
IL CONTATTO SAINZ-ANTONELLI 📽
-
12th
3"3 TRA MAX E CHARLES
3"3 tra Verstappen e Leclerc all'inizio del 12° giro. Norris si porta a 1"3 da Leclerc e ha 1"9 su Hamilton.
-
11th
📻 PIANO B PER MCLAREN
Lando, da quello che stiamo vedendo ora sembra che la cosa migliore sia il piano B.
-
10th
INVARIATO IL DISTACCO DAVANTI
Invariato il distacco tra Verstappen e Leclerc, con Norris che è a 2" da Charles. Fuori DRS anche Hamilton, Piastri con Hamilton e Russell con Piastri.
L'australiano dice di essere preoccupato dalla sua gomma anteriore sinistra.
-
9th
SI RIPRENDE AD AUSTIN, 2"8 TRA VERSTAPPEN E LECLERC
Si riprende ad Austin con il distacco tra Max e Charles che è invariato mentre Norris ora è a 1"9 da Leclerc e ha Hamilton molto vicino.
-
8th
📦 ALBON AI BOX
Il primo a fermarsi è Alex Albon con la Williams: il thailandese lascia la Hard per montare la Media dopo 8 giri.
-
7th
🚨 VSC PER RIMUOVERE LA VETTURA DI SAINZ
Virtual Safety Car in azione per togliere i detriti in curva 15 e per togliere la vettura di Sainz che si è ritirato.
-
6th
🚨 SI È GIRATO ANTONELLI: INCIDENTE CON SAINZ!
Attenzione perché Sainz ha tamponato Kimi Antonelli in curva 7: lo spagnolo si è fermato tra curva 19 e curva 20 mentre l'italiano ora è rientrato ma è ultimo.
-
6th
🆙 LECLERC RECUPERA TERRENO
Leclerc sta recuperando un po' di terreno e ora è a 2"8 da Verstappen.
-
6th
RIVEDIAMO LA PARTENZA 📽
-
5th
SALE A 3"1 IL VANTAGGIO DI MAX
Sale a oltre 3" il vantaggio di Verstappen su Leclerc che in questa fase sta gestendo la gomma soft.
-
4th
LECLERC BLOCCA GLI INSEGUITORI
Verstappen ha oltre 2"5 su Leclerc che sta bloccando il gruppetto degli inseguitori con Norris che sta pressando il monegasco e Hamilton che è subito dietro al pilota della McLaren.
-
3rd
LECLERC SOTTO IL PRESSING DI NORRIS
Leclerc ora deve difendersi su Norris e in curva 12 ha preso una traiettoria difensiva per mantenere la seconda posizione.
-
2nd
🔀 SCAMBIO DI POSIZIONI TRA SAINZ E BEARMAN
Scambio di posizioni tra Sainz e Bearman con lo spagnolo che si prende l'ottava posizione in curva 15 con un ingresso aggressivo.
-
2nd
VERSTAPPEN TENTA LA FUGA DA SUBITO
Verstappen chiude il primo giro con 1"4 su Leclerc e 2"3 su Norris, dietro Piastri è fuori dalla zona DRS di Hamilton e si deve difendere su un Russell estremamente aggressivo!
-
1st
🟨 ALBON SI GIRA ED È IN FONDO AL GRUPPO
Albon si è girato in curva 12 e ora si ritrova in fondo al gruppo.
-
1st
VERSTAPPEN HA GIÀ OLTRE 1"
Verstappen si è già preso oltre 1" in mezzo giro su Leclerc con Norris che ora deve recuperare la posizione.
-
1st
🟢 PARTITO IL GP A AUSTIN!
Al via Verstappen mantiene la vetta ma dietro c'è Leclerc che approfitta della soft e passa Norris, dietro Russell perde un paio di posizioni con Hamilton quarto e Piastri quinto!
-
VIA AL GIRO DI FORMAZIONE A AUSTIN
Parte il giro di formazione, ad Austin fa caldo: 28°C la temperatura dell'aria, 45°C quella dell'asfalto.
-
LE SCELTE DELLE GOMME 🛞
🔴 Leclerc, Bortoleto e Stroll
🟡 Verstappen, Norris e tutti i piloti dalla quarta alla 15^ posizione
⚪ Ocon, Albon e Hadjar
-
LE STRATEGIE
Sembra che la gara possa svilupparsi su una o due soste: media/dura è un'opzione, ma ricordiamo che tra le due c'è un salto di mescola con la H che equivale alla C1 e la M che è una C3. Attenzione anche a soft/media/media come scenario.
-
I TROFEI IN PALIO OGGI 🏆🤘🏻
-
AUSTIN RESTA FINO AL 2034 ✍🏻
Ufficializzato nella mattinata americana il prolungamento dell’accordo tra la F1 e il COTA, che resterà in calendario almeno fino al 2034.
-
IL GIRO DELLA POLE
Questo è il giro della pole di Max Verstappen, che parte da una posizione privilegiata per andare a caccia di punti per recuperare sulle McLaren. Vediamo dove Max ha fatto la differenza su Norris.
-
PARLA VASSEUR 🎙
Oggi è questione di fare un bel lavoro, abbiamo recuperato, il passo in Sprint era buono e abbiamo fatto belle qualifiche. Cruciale curva 1, vediamo cosa succede. In Sprint siamo rimasti bloccati dietro Carlos, penso che la macchina in qualifica fosse migliore. Abbiamo vento in direzione opposta oggi, vediamo cosa succede.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza con Max Verstappen che scatta anche oggi dalla pole position davanti a Lando Norris e a Charles Leclerc. Oscar Piastri è solo sesto, dietro anche a Russell e Hamilton. Per Ferrari qualifica migliore rispetto a quella di venerdì e obiettivi diversi rispetto a quelli della Sprint.
-
-
🇺🇸 BUONASERA A TUTTI!
Buonasera a tutti! Ad Austin mancano solo 15' al via del Gran Premio degli Stati Uniti, 19^ prova del Mondiale 2025 di F1! Seguitelo con noi!