Moto2 | GP Repubblica Ceca, Gara: Roberts beffa Baltus, Gonzalez sul podio

Al termine della gara di Moto2 a Brno il vincitore in Repubblica Ceca è Joe Roberts, che ha portato a casa la vittoria davanti a Barry Baltus, che è arrivato in seconda posizione dietro all'americano. A chiudere il podio si trova Manuel Gonzalez, che ha conquistato la terza piazza, con al quarto posto Daniel Holgado.

Roberts vincente davanti a Baltus

Nella domenica del weekend di Repubblica Ceca chi è riuscito a vincere la Gara della classe di mezzo è Joe Roberts, che sulla pista di Brno in condizioni di asciutto è stato capace di imporsi sul resto del gruppo e di prendersi la testa della corsa, tagliando il traguardo in prima posizione. Vittoria che consente al numero #16 di tornare al successo per la prima volta dal 2024 e di mettere alle sue spalle Barry Baltus, che occupa così il secondo gradino del podio. Il pilota belga non è riuscito nell’intento di portare a casa la vittoria partendo dalla pole, venendo così “rilegato” in seconda posizione e costretto ad approfittare della possibilità di uscire da Brno con un bottino di 20 punti.

Chiude il gruppo del podio Manuel Gonzalez, che ha messo i piedi sul terzo gradino dopo una lotta serrata per tutta la gara con il duo di testa: il pilota spagnolo ha infatti preferito rimanere fuori dalla lotta e tenersi ben salda la terza piazza, confermando il suo vantaggio in campionato. Medaglia di legno poi per Daniel Holgado, che sebbene non sia riuscito concludere all’interno della Top 3 è pur sempre stato capace di prendersi la quarta posizione, lasciandosi dietro di sé un ottimo Celestino Vietti, che invece occupa il quinto posto. Ottima prestazione da parte di Izan Guevara, che dopo una gara passata all’interno del gruppo di inseguitori è riuscito a spuntarla sui suoi rivali e a prendersi la sesta piazza, arrivando avendo alle sue spalle Marcus Ramirez e l'eroe di casa Filip Salač, che rispettivamente si sono classificati in settima e ottava posizione.

Top 10 per Alonso e Arenas, out Canet e Moreira

Ottima gara chiusa all'interno della Top 10 per David Alonso e Albert Arenas, che hanno tagliato il traguardo in nona e decima posizione, riuscendo a reggere la bagarre caratteristica del centro gruppo e tenendo alle loro spalle Jake Dixon, che invece è arrivato in undicesima posizione. Chi non è riuscito a fare una buona rimonta rispetto alla diciannovesima posizione di partenza è Tony Arbolino, che dopo essere partito dal fondo dello schieramento ha terminato la corsa sempre in diciannovesima posizione, avendo davanti a sè il gruppo di piloti composto da Deniz Öncü, Adrian Huertas e Senna Agius, che hanno preso rispettivamente la tredicesima, quattordicesima e quindicesima posizione e dietro di loro Collin Veijer e Darryn Binder. Sono stati giri faticosi quelli di Alonso Lopez, che al termine della gara si è trovato al diciottesimo posto, non riuscendo a scalare ulteriori posizioni.

Partenza e gara disastrosa per uno dei contendenti al titolo Aron Canet, che non ha concluso neanche il primo giro della corsa, essendo subito caduto. Il pilota spagnolo partiva dalle retrovie in diciottesima posizione e aveva come obiettivo di giornata quello di recuperare più posizioni possibili: questo non è successo e il #44 ha chiuso la gara con un ritiro, non riuscendo quindi a portare a casa punti che sarebbero stati fondamentali per la lotta mondiale. Gara praticamente nulla invece per Diogo Moreira che, partito dalla pit lane e con qualche problema fisico, non è riuscito a scalare la classifica ed è stato costretto a ritirarsi circa a metà gara, raccogliendo così zero punti. Situazione ideale quindi per Manuel Gonzalez, che così facendo si trova con i suoi due diretti rivali in campionato fuori dalla gara.

Moto2 | GP Repubblica Ceca: i risultati della Gara

Valentina Bossi

