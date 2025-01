F4 Middle East | Abu Dhabi, Round 2: Olivieri vince ancora ed è sempre più leader

Ancora una grande dimostrazione di forza da parte di Emanuele Olivieri nella giornata che ha chiuso il secondo appuntamento stagionale della F4 Middle East ad Abu Dhabi. Dopo aver conquistato il successo ieri in gara-1, il giovane piemontese del team R-ace GP si è reso autore di una splendida rimonta nella seconda manche che lo ha condotto ad un passo dal podio, prima di dominare la gara finale dopo essere scattato dalla pole.

Gara-2: Raber vince dalla pole, Olivieri sfiora il podio in rimonta

Complice l'inversione della griglia prevista dal regolamento rispetto alla Top-10 della prima gara, a ritrovarsi in pole è August Raber, che allo spegnimento dei semafori riesce agevolmente a tenere a bada Savinkov, con quest'ultimo che finisce per perdere la posizione in favore dell'ucraino Bondarev. Mentre Olivieri cerca di recuperare terreno dopo essere scattato dalla quinta fila, Savinkov perde nel corso del primo giro altre due posizioni a vantaggio di Francot e Nakamura-Berta, i quali si pongono così a ridosso del duo di testa. I duelli proseguono nel corso della tornata iniziale, con Olivieri che si rende protagonista di un bellissimo attacco all'esterno nei confronti di Molnar, il quale subito dopo deve difendersi anche dagli attacchi di Al Azhari. Stolcermanis si rende autore di un'entrata…a gamba tesa nei confronti di Savinkov per la sesta piazza, con Olivieri alle loro spalle che è bravo ad approfittarne per scavalcare entrambi durante il secondo giro e portarsi in P6. Ben presto si accende un duello a tre che vede Francot, Nakamura-Berta e Powell contendersi la terza posizione, almeno fino a quando lo stop di Gilmore nel primo settore non provoca l'intervento della Safety Car.

Una volta rimossa la monoposto del pilota australiano la gara può riprendere con ancora 11' a disposizione: Powell si prende subito la terza piazza ai danni di Bondarev, ma è ancora una volta Olivieri a rendersi autore di uno straordinario doppio sorpasso grazie al quale infila dapprima l'ucraino e subito dopo Nakamura-Berta, salendo in quarta posizione. L'italiano del team R-ace GP prosegue la propria rimonta a suon di giri veloci, portandosi a ridosso del compagno Powell a 4' dalla fine ma senza riuscire piazzare la zampata vincente. Raber vince quindi con merito la sua prima gara della stagione dopo aver condotto in testa dall'inizio alla fine, precedendo per sei decimi Francot ed il duo formato da Powell e da un combattivo Olivieri, che in questo modo consolida la propria leadership in campionato. Nakamura-Berta chiude quinto alle spalle dell'italiano, mentre a completare la Top-10 si piazzano Stolcermanis, Bondarev, Savinkov, Molnar e Chi.

La classifica di gara-2

Gara-3: Olivieri domina dalla pole in mezzo alle SC

Dopo la pole position ottenuta in qualifica, allo spegnimento dei semafori Olivieri mantiene il comando chiudendo subito la traiettoria nei confronti di Kean Nakamura-Berta, ma nelle retrovie si innesca una collisione multipla che coinvolge ben quattro piloti: Raber rimane fermo in griglia, venendo centrato da Lee, Al Sulaiti e Alibhai. La Direzione Gara è costretta ad esporre quindi la bandiera rossa, con la gara che viene stoppata per circa 20' al fine di poter rimuovere le vetture incidentate. Al restart Olivieri controlla il gruppo senza problemi, mentre Powell si rende protagonista di una grande manovra all'esterno di curva 1 che gli consente di sopravanzare sia Francot che Stolcermanis, con quest'ultimo che finisce in testacoda nel tentativo di resistergli ed è costretto ad accodarsi al gruppo. Molnar è costretto alla resa in seguito ad un leggero contatto con Bondarev, con la Safety Car che rientra quindi in azione ricompattando il gruppo. La gara riparte a 7' dalla conclusione, ma dopo nemmeno un giro viene nuovamente neutralizzata per un contatto in fase di ripartenza che toglie dai giochi Tiago Rodrigues. Olivieri è quindi bravo a respingere nei minuti finali i tentativi di attacco da parte di Nakamura-Berta, cogliendo il suo quarto centro su sei gare ed andando ad ampliare ulteriormente il margine sugli avversari in campionato. A completare il podio si piazzano lo stesso pilota del Mumbai Falcons e Alex Powell, quindi Francot ed il figlio d'arte Sebastian Wheldon.

La classifica di gara-3

Il prossimo appuntamento della F4 Middle East andrà in scena tra due settimane e mezzo sul tracciato di Dubai, nel weekend del 9/10 Febbraio, con Olivieri chiamato a difendere nuovamente la propria leadership in campionato.

Marco Privitera