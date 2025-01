F4 Middle East | Abu Dhabi, Round 2: Olivieri padrone nella prima manche

Emanuele Olivieri si conferma l'uomo da battere nella F4 Middle East ad Abu Dhabi. L'italiano di R-ace GP inizia alla perfezione il secondo atto della stagione 2025 imponendosi con forza davanti a Tomass Štolcermanis e Kean Nakamura-Berta

F4 Middle East Abu Dhabi II, gara-1: Olivieri vs Nakamura-Berta

Emanuele Olivieri (R-ace GP #68) ha tenuto la pole-position senza particolari problemi difendendosi al meglio da Kean Nakamura-Berta (Mumbai Falcons Racing Limited #51). Il britannico ha tentato di impensierire a più riprese l'italiano, una missione non riuscita.

Il 17enne nativo di Londra ha attaccato il #68 dello schieramento al via e successivamente in occasione del primo restart della giornata, avvenuta nel corso del terzo passaggio dopo un problema in pista per Taha Hassiba (QMMF #20).

F4 Middle East 2025 - © F4 Middle East Championship

F4 Middle East: Olivieri senza rivali nel finale

Dopo una nuova bandiera gialla, scattata per un incidente in corrispondenza del ‘W Hotel’ di Yuta Suzuki (Pinnacle Motorsport #58) in seguito ad un contatto con Bader Al Sulaiti (QMMF #95), Olivieri ha dovuto nuovamente difendersi dall'ipotetico attacco di Nakamura-Berta.

Il britannico ha dovuto desistere ancora una volta al 16enne alfiere di R-ace GP che ha potuto ottenere la terza affermazione nella serie dopo la doppietta ottenuta lo scorso week-end.

Olivieri ha preceduto di oltre 2 secondi Tomass Štolcermanis (Mumbai Falcons Racing Limited #33), lettone che nell'ultimo giro ha beffato il compagno di squadra Nakamura-Berta

Alex Powell (R-ace GP #41) ha completato al quarto posto, abile a precedere Adam Al Azhari (Yas Heat Racing Academy #12) e Reno Francot (AKCEL GP / PHM Racing #11). Quest'ultimo ha tagliato il traguardo nonostante un contatto nell'ultimo restart con Salim Hanna (Mumbai Falcons Racing Limited #88).

Concludono la Top10 nell'ordine Martin Molnár (Evans GP #2), Oleksandr Bondarev (PREMA Racing #27), Oleksandr Savinkov (R-ace GP #52) e August Raber (Yas Heat Racing Academy #47).

Nella giornata di domani altri due eventi nella versione accorciata del tracciato di Yas Marina. Race-2 si svolgerà alle 15.10, mentre terza ed ultima corsa nella versione breve del tracciato di Abu Dhabi è prevista alle 18.10. (orari italiani).

Luca Pellegrini