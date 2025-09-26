MotoGP | GP Giappone: il venerdì a due velocità di Aprilia

Gioie e dolori in casa Aprilia al termine del venerdì del GP del Giappone di MotoGP. Se da un lato del box si gioisce dell'ottima prestazione di Marco Bezzecchi, primo al termine delle Practice, dall'altra parte il team deve fare i conti con un Jorge Martin più arretrato, che sarà costretto al passaggio dalla Q1 domani.

Bezzecchi, dalla ghiaia… al comando

Una prima giornata iniziata in salita, ma poi chiusa nel migliore dei modi per Marco Bezzecchi, protagonista assoluto del venerdì di Motegi. Il portacolori Aprilia, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana di Prove Ufficiali, riscattandosi nel migliore dei modi dopo le due cadute delle FP1 mattutine, che hanno costretto lui e la sua squadra a rivedere il programma della giornata.

Al termine delle Practice, ai microfoni di SkySport, il riminese ha parlato della sua giornata in maniera, dedicando un pensiero anche a tutto il suo team:

Ci voleva proprio, stamattina ho iniziato col piede giusto, ma forse pure con un po' troppa carica…. Sono molto contento di essere andato bene questo pomeriggio, soprattutto perché i ragazzi si son fatti un gran mazzo nel box e li ringrazio tanto.

“Straordinari” che hanno portato i loro frutti e che, soprattutto, hanno permesso a Bez di proseguire il lavoro di messa a punto della moto, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle gomme:

Ci tenevo a riprovare bene la media oggi pomeriggio, e devo dire che non sono andato malissimo, ma è chiaro che devo ancora sistemare qualcosina. Il degrado qui è molto alto, quindi bisogna cercare di lavorare bene con la media perché con la soft sarà dura. Ho provato a portare un po' avanti il lavoro anche con quella [soft], ma diciamo che non sono molto fiducioso… Ho delle buone sensazioni con entrambe, ma comunque dobbiamo ancora sistemarci sia con una che con l'altra.

Rivola si gode Bezzecchi… e aspetta Martin

Dall'altre parte del box, invece, la traiettoria della giornata è stata praticamente l'opposta per Jorge Martin, secondo al termine delle FP1, ma solamente tredicesimo nelle Practice. Un risultato che lo costringerà a passare dal Q1, frutto anche di due cadute nel corso della sessione pomeridiana che hanno complicato - e non poco - i suoi piani.

Luci e ombre, dunque, per la Casa di Noale in quel di Motegi, riassunte perfettamente da Massimo Rivola, che ha commentato così la prima giornata dei suoi ai microfoni di SkySport:

Sono contento per Marco, ma mi dispiace per Jorge, se guardiamo i distacchi siamo tutti lì. Essendo caduto due volte, purtroppo è normale perdere un po' la fiducia… è stato già bravo così. Per essere Motegi, la sensazione è buona, anche se quattro cadute al venerdì non sono poche… Ma quest'anno, in generale, è tutto un po' da rifare a livello di setup di base: Marco la conosce molto bene ed è subito sul pezzo, Jorge ci mette un po' di più, ma sono fiducioso per domani.

Rivola ha poi voluto complimentarsi con Bezzecchi, punto di riferimento di Aprilia in questa stagione ed autentico uomo-squadra:

Marco è bravissimo e fa la differenza, si vede che è sul pezzo e che sente la moto, ci descrive in modo accurato tutte le modifiche che facciamo sulla moto e questo è un grandissimo vantaggio. Il fatto che abbia voluto fare subito un bel tempo è anche un segnale di grande fiducia per far vedere che lui c'è. I meccanici hanno saltato pranzo [per sistemare la moto dopo le cadute delle FP1, ndr], e lui era con lì loro a ringraziarli prima della sessione. Credo che con il suo giro nelle Practice li abbia voluti ‘ripagare’, in un certo senso.

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Giappone, Practice: Bezzecchi fa suo il venerdì di Motegi