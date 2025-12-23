MotoGP | Sky prolunga l’accordo sui diritti TV fino al 2027

La MotoGP non cambia frequenza. Il Motomondiale continuerà a essere trasmesso su Sky anche nelle prossime stagioni, grazie a un nuovo accordo che prolunga i diritti televisivi fino al 2027 compreso, assicurando continuità a un progetto editoriale che accompagna le due ruote da oltre un decennio.

Il Mondiale delle due ruote resta nella “Casa dello Sport”

L’intesa rafforza un rapporto ormai consolidato tra Sky e la MotoGP, confermando la piattaforma come riferimento principale per la copertura dell’intero campionato. Tutti i Gran Premi di MotoGP, Moto2 e Moto3 resteranno disponibili in diretta su Sky e NOW, con una proposta completa che seguirà il Mondiale lungo tutto l’arco del weekend.

Accanto alla trasmissione integrale in pay-tv, proseguirà anche la programmazione in chiaro su TV8, con una selezione di eventi delle tre classi. Una formula che mantiene il campionato accessibile a un pubblico più ampio, pur preservando il valore premium dell’offerta completa.

La MotoGP è un pilastro della nostra offerta

Soddisfazione e orgoglio arrivano dalle parole del CEO di Sky Italia, Andrea Duilio che ha così commentato il rinnovo con Dorna:

Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia. Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027. Una conferma di quanto la MotoGP e tutte le classi del Motomondiale siano importanti per Sky, che continuerà a garantire la migliore esperienza di visione possibile.

Continuità fondamentale per la crescita del campionato

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta:

Sky Sport è un partner fantastico per la MotoGP. Nel 2025, la MotoGP ha registrato un aumento dell'audience media globale, una crescita significativa della sua fanbase globale e nove record di spettatori, quasi metà della stagione. Puntiamo ancora più in alto guardando al futuro. Partner come Sky Sport, che mostrano il meglio di questo sport e portano i tifosi nel cuore dell'azione, svolgono un ruolo chiave per il futuro. Siamo molto felici di vedere lo sport più emozionante del mondo continuare su Sky Sport per altre due stagioni.

Il canale 208 continuerà a seguire tutte le tappe della stagione, dai test di gennaio a Sepang fino all’ultima gara, con dirette, studi e approfondimenti, garantendo agli appassionati una copertura completa e tecnologicamente all’avanguardia.

Vincenzo Buonpane