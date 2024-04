EWC | 24H Le Mans 2024: riflettori su YART, tanti cambiamenti in griglia

LA MAGIE DU MANS

Lunga, a tratti lunghissima. L’attesa per la 24H di Le Mans 2024 del Mondiale EWC si è sentita ancora di più, complice un calendario che con solo 4 gare fa dell’attesa il suo punto forte. Attesa che sarà sicuramente ripagata al circuito in versione “Bugatti” di Le Mans, con tanti cambiamenti rispetto al 2023 ad aumentare le incognite. L’unica cosa sicura è che, come ogni anno, sarà sicuramente una tra le gare più belle ed avvincenti a cui potremo assistere in questo 2024.

YART, LA SQUADRA DA BATTERE

Campioni del mondo in carica, secondi nell’edizione 2023 e decisamente pronti a quella di quest’anno: YART è sicuramente il team da battere. Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika avranno comunque il loro bel da fare a cercare di tenere a bada la competizione. La 47° edizione della 24H di Le Mans vede infatti ben 15 partenti in classe EWC e 31 in classe Stock, più due moto in classe Experimental. Tra i team più importanti ci sono stati molti cambiamenti, tanti dei quali proprio per cercare di detronizzare la R1 che quest’anno sarà obbligata da regolamento ad indossare il #1. Sicuramente i primi avversari saranno i confermati Mike Di Meglio, Josh Hook e Alan Techer sulla Honda di F.C.C. TSR, ma tanti team sono pronti alla sfida.

I CAMBIAMENTI DEI PILOTI…

In primis Yoshimura SERT perde Guintoli per Dan Linfoot, con il francese che raggiunge i compagni del team Motorrad World Endurance. Sylvain, ufficialmente solo tester per la casa tedesca, va a sostituire Jeremy Guarnoni, passato al team KM-99. Il posto viene lasciato libero da Randy De Puniet, che raggiunge Christian Gamarino e Roman Ramos in Kawasaki Webike Trickstar. Bolliger aggiunge Alex Toledo alla line-up, mentre Maco Racing firma con Martin Choy e Takeshi Ishizuka. Novità in arrivo anche dall'Italia, con Alessandro Delbianco che assaggia la sua prima Le Mans con il team Pitlane Endurance.

… E DEI TEAM!

Anche sul fronte marche le novità non sono poche. La prima e forse la più importante viene proprio dal team Wojcik, che abbandona le Yamaha in favore delle Honda. Passaggio simile per il team Tati Beringer, anche loro in partenza da Kawasaki ed in arrivo sulla casa alata, proprio come TRT27 AZ Moto. Una delle notizie a noi più cara è però quella del team Aviobike, che finalmente porterà l’Aprilia RSV1100 in pista (qui trovate l’intervista a Giovanni Baggi).

GINO REA PILOTA VERDE

Un’altra delle emozioni più belle è vedere il nome di Gino Rea comparire nella entry list. Dopo il gravissimo incidente avuto nella 43esima edizione di Suzuka, per Gino il rientro sembrava a malapena un miraggio. Il giro d’onore svolto nella scorsa edizione di Le Mans ha però evidentemente risvegliato qualcosa nel pilota britannico, che grazie ad una ferrea riabilitazione ora può tornare a fare quello che gli piace di più: correre. Lo farà con le insegne del team Wojcik, in classe Superstock e nuovamente con una Honda FIreblade. In bocca al lupo Gino!

EWC 24H LE MANS 2024 - TIMETABLE

Wednesday 17 April

15h00: Parade from Circuit Bugatti to Place des Jacobins, Le Mans

16h00 (approx.): Official team and rider presentation (Place des Jacobins, Le Mans)

Thursday 18 April:

10h00-12h00: Free Practice

16h00-16h20: First Qualifying (Blue Riders)

16h30-16h50: First Qualifying (Yellow Riders)

17h00-17h20: First Qualifying (Red Riders)

17h30-17h50: First Qualifying (Green Riders)

20h30-22h00: Night Practice

Friday 19 April:

10h20-10h40: Second Qualifying (Blue Riders)

10h50-11h10: Second Qualifying (Yellow Riders)

11h20-11h40: Second Qualifying (Red Riders)

11h50-12h10: Second Qualifying (Green Riders)

Saturday 20 April:

10h30-11h15: Warm-up

15h00: Start of 47th 24 Heures Motos

Sunday 21 April:

15h00: Finish of 47th 24 Heures Motos

15h10: Podium ceremony



Alex Dibisceglia

