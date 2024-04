EWC | Test 24H Le Mans 2024: Honda Viltais apre le danze

UNA NUOVA HONDA DAVANTI

Se i già campioni del mondo FCC TSR Honda ci hanno dimostrato quanto la CBR-RRR vada forte nell’EWC, per la 24H di Le Mans 2024 sarà il team Viltais Racing sotto la lente. La compagine che annovera Florian Alt, James Westmoreland, Steven Odendaal e Tati Mercado è stata l’unica ad abbattere il muro del 36, con l’ottimo tempo del mercoledì pomeriggio in 1’35”679. Per quanto il giro secco sia un indicatore poco utile nelle gare di Endurance, il secondo di distacco incassato da FCC TSR lascia pensare che in Giappone debbano valutare attentamente quale sia il team da supportare con più interesse. Con un campionato di sole 4 gare per i team permanent, ogni punto diventa preziosissimo.

YART E L’OBBLIGO DEI CAMPIONI

La YART arriva a Le Mans con il titolo di campioni del mondo sulle spalle. La squadra austriaca avrebbe voluto continuare a sfoggiare il numero 7, ma una nuova regola tecnica ora obbliga l’adozione dell’uno. Considerando che da quando la Yamaha R1 ha indossato quel numero è stata bersagliata dalla sfortuna, sicuramente nel team non saranno contentissimi. Ma il poker capitanato dal nostro Niccolò Canepa e composto anche da Robin Mulhauser, Karel Hanika e Marvin Fritz non si farà certo scoraggiare da così poco. Con 79 tornate all’attivo, la R1 ha chiuso a sei decimi dai capolista.

5 COSTRUTTORI IN TOP7

Il terzo tempo va a BMW Motorrad, che quest’anno è chiamata a dimostrare di essere matura per il titolo. La M1000RR dista solo due decimi e mezzo dai campioni in carica, staccando a sua volta la Yoshimura SERT di un altro decimo. Buono il risultato della Suzuki, che nonostante l’età avanzata del progetto dimostra ancora una grande velocità. Sesta piazza per la Honda bianco azzurra della squadra giapponese, che precede il team Kawasaki Trickstar con ai manubri il nostro Christian Gamarino, già campione Stock 2023. Top ten per il Tati Team Beringer, ora in forza alla Honda e alle prime tornate con la Fireblade, insieme a Tecmas BMW e National Motos, prime Superstock. La BMW stock (autrice di un 1’37”324, solo 1 decimo più lenta del Tati Team) è inseguita a 6 decimi dalla Honda #55 e da quella #27 di TRT27 AZ Moto. Bene anche No Limits, quinto in classe STK. Appuntamento il 20 aprile per lo start della 24H di Le Mans EWC 2024.

24H LE MANS 2024 EWC, DAY-2 RESULTS

Alex Dibisceglia

