EWC | 24H Bol D’Or 2025: SERT vince, BMW out, Yart campione

Non è sicuramente la prima volta che vediamo il mondiale EWC scrivere pagine di storia dolorose, soprattutto con un finale che prevede una 24H dura come il Bol D’Or, specialità della Suzuki SERT. Per la GSXR 1000R #1 è stato tutto perfetto, punteggio pieno e vittoria con 4 giri sul secondo classificato. Ma non è bastato per portare a casa il titolo iridato di classe 2025.

BMW, UN DOLORE AL CUORE

Lo confermano le parole di Mandy Kainz, patron di Yamaha Yart, che saluta e rende onore ai loro avversari per il titolo di quest’anno. In seconda posizione termina infatti la R1M #7, che grazie ai punti delle tappe intermedie riesce a sfilare il titolo alla SERT per 1 solo punto. Ma fino a 30 minuti dalla fine, il titolo era in mano alla M1000RR del BMW Motorrad Endurance Team. Visti i distacchi rimaneva una sola cosa che poteva succedere, e che è successa: a 27 minuti dalla bandiera a scacchi Markus Reiterberger si è voltato ed ha visto una gigantesca nuvola di fumo uscire dal terminale della sua BMW. Pugni ai manubri, spinte e una disperazione palpabile, dato che la casa di Monaco sarebbe stata la prima, in Europa, a vincere un titolo EWC nei confronti delle case Giapponesi.

SUPERSTOCK: DOPPIO PODIO PER TECMAS

Termina in terza piazza di classe EWC il team Bolliger, anche se la premiazione per la classifica assoluta va alla BMW del team Champion MRP Tecmas, prima di classe Stock e terza in categoria assoluta. Li seguono sul podio di classe Honda Rac41 con Kevin Manfredi e la #55 Honda di National Motos, che con questa prestazione conferma il titolo bissando il successo del 2024. Quarta piazza per #18 Yamaha Sapeur Pompiers, quinta l’Aprilia #49 di REVO M2.

PRODUCTION: IL PRIMO TITOLO VA AD ARTEC

La classe Production conclude il primo anno di esistenza con una griglia ancora scarna ma con risultati promettenti. Vince la 24H del Bol D’Or 2025 Moto Ain rientrante con Yamaha dopo le esperienze in Stock ed EWC, davanti alla #42 Kawasaki del Green Team Lycee Saint Claire. Chiude il podio la #26 Yamaha Audemar Motoclub Gemenos, vince il titolo la quarta classificata Artec #199 con alla guida Paul Barre, Lionel Bergeron, Wayne Bourgeais e Mathieu Clement.

