FIA F3 | Spielberg, Feature Race: Browning si prende vittoria e vetta, Minì secondo

Luke Browning torna alla vittoria nella Feature Race al Red Bull Ring e si prende la leadership della classifica piloti della FIA Formula 3. Il britannico della Hitech Pulse-Eight ha avuto la meglio dopo una battaglia intensa in quel di Spielberg con il resto del gruppo, con i piloti Prema Gabriele Minì e Dino Beganovic che lo accompagnano sul podio.

Minì ha la meglio su Beganovic con un sorpasso d'autore

Per il pilota della Williams Academy è stata una prestazione ai limiti della perfezione. Dopo la pole position conquistata, in gara non ha sbagliato nulla nonostante l’enorme pressione messa dai suoi rivali nei 26 giri della Feature, rimanendo sempre davanti e sfruttando la lotta per il podio delle ultime tornate per allungare sul gruppo e agguantare la sua seconda vittoria stagionale.

Grandissima prestazione anche per Gabriele Minì: il palermitano partito quarto, è sempre stato in lotta con i suoi compagni di squadra e gli altri piloti. Negli ultimi giri è stato protagonista di un duello con Dino Beganovic, con l’italiano che è riuscito a passare lo svedese all’esterno di curva 4 e a resistergli in curva 5 per tenere una seconda posizione importante per il campionato.

Terzo dunque Beganovic davanti ad un Christian Mansell (ART Grand Prix) che, nonostante un contatto che ha messo fuori gioco Nikita Bedrin, è stato protagonista di un’ottima rimonta nella seconda parte che lo ha visto risalire da 11° a 4°. Seguono Oliver Goethe (Campos Racing) in quinta e il vincitore della Sprint Race Nikola Tsolov (ART GP) in sesta posizione.

Fornaroli rimonta in top 10, male Tramnitz

Settima posizione per un Arvid Lindblad che è stato il meno convincente dei piloti Prema quest’oggi, ottavo Laurens Van Hoepen (ART GP). Grande rimonta anche per Leonardo Fornaroli che a suon di sorpassi (e sfruttando le varie penalità) è risalito dal 24° al nono posto con la Trident per guadagnarsi due punti importanti per la corsa al titolo.

A chiudere la zona punti troviamo Alexander Dunne (MP Motorsport), decimo dopo essere stato uno dei tanti piloti penalizzati quest’oggi per track limits o incidenti. 11a Sophia Floersch (V.A.R.) che sfiora la top 10 per 4 decimi di secondo, a seguire Martinius Stenshorne (Hitech) che esce dalla zona punti dopo una penalità per track limits.

Delude Tim Tramnitz (MP Motorsport) che sbaglia partenza dalla quarta piazza e nei primi giri causa il ritiro di Sebastian Montoya (Campos Racing), venendo penalizzato di conseguenza. Insieme al figlio d’arte colombiano sono ritirati anche Nikita Bedrin e Joshua Dudek per la AIX Racing, con quest’ultimo che si è girato dopo un contatto con Callum Voisin (penalizzato anche il pilota Rodin Motorsport).

Credits: fiaformula3.com

Al termine del sesto round della stagione FIA F3 2024, la situazione in classifica piloti subisce un'evoluzione interessante con Browning che passa in testa a 105 punti seguito dagli italiani Minì a quota 95 e Fornaroli a quota 86. Lotta che però rimane ancora apertissima anche per Beganovic (80), Mansell (78), Lindblad (77) e Goethe (77) e che continuerà il prossimo weekend nella storica cornice di Silverstone, Gran Bretagna.

Andrea Mattavelli