MotoGP | GP Gran Bretagna, FP1: Márquez riprende la testa a Silverstone

Parte con il piede giusto il weekend inglese di Marc Márquez in MotoGP, che si prende subito il comando della prima sessione di prove libere a Silverstone. Il pilota spagnolo fa segnare il miglior tempo della FP1 con un 1:58.844. Dietro di lui Franco Morbidelli e Álex Márquez.

Ancora i fratelli Márquez Morbidelli si inserisce

Marc Márquez torna in vetta alle classifiche nelle FP1 di Silverstone. Il leader del mondiale è il più veloce in una delle piste più iconiche del campionato nonostante il forcing di diversi avversari negli ultimi minuti. Franco Morbidelli sorprende chiudendo secondo a soli 365 millesimi dopo un weekend di Le Mans piuttosto complicato, mentre Álex Márquez si prende il terzo posto a pochi decimi dal fratello.

Bagnaia è ottavo, bene Bezzecchi

Aprilia potrebbe dire la propria questo weekend: la RS-GP lavora al meglio proprio tra le curve di Silverstone. Marco Bezzecchi ha chiuso al quarto posto il primo turno di libere nonostante le mille voci che vedono protagonista la casa veneta. L'italiano precede la Yamaha di Jack Miller e la KTM di Maverick Viñales, mentre Fabio Quartararo è 7°. Francesco Bagnaia, invece, fatica un po’ a entrare nel ritmo e termina la sessione solo in ottava posizione. La giornata di venerdì, d'altronde, non ha mai sorriso al pilota piemontese. Álex Rins e Pedro Acosta chiudono la top 10. Undicesima posizione per Fermín Aldeguer, sul podio sia nella Sprint che nel Gran Premio a Le Mans. Caduto, anche se senza conseguenze, Ai Ogura nelle ultime fasi della sessione.

Le condizioni della pista erano ideali, con 22 gradi e un po’ di vento. Michelin porta soft davanti e medie dietro. Le previsioni per la sprint indicano l’uso delle soft, mentre per la gara potrebbe servire la mescola media. In caso di pioggia, la gomma media wet dietro sembra la scelta migliore per garantire grip nelle curve veloci e sui rettilinei, grazie a una migliore gestione delle alte temperature.

MotoGP| GP Gran Bretagna: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP

Greta Carrara