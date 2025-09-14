MotoGP | GP San Marino, Alex Marquez: “Non sono riuscito ad eseguire il mio piano” 

Alex Marquez chiude il GP San Marino di MotoGP in terza posizione conquistando così l’ennesimo podio di questa stagione. Con il risultato di oggi il pilota del Team Gresini consolida la seconda posizione nel Mondiale Piloti, che ormai dopo la vittoria di oggi è pienamente in mano del fratello Marc.

Un problema di pressioni

Alex Marquez può sorridere nonostante il terzo posto conquistato oggi nel GP di San Marino della MotoGP. Lo spagnolo del Team Gresini infatti consolida la seconda posizione in classifica nel Mondiale Piloti staccando Bagnaia di ben 93 punti, ma si allontana dal fratello Marc che ormai è lanciato verso l’alloro finale. Per il più giovane dei fratelli Marquez oggi è stata una gara in difesa, non essendo riuscito ad attuare la strategia che aveva pianificato prima della gara. Alex infatti è stato costretto a rivedere i suoi piani dopo una partenza che non è stata delle migliori e che lo ha costretto a mantenere la terza posizione senza mai riuscire ad avvicinarsi a Bezzecchi ed al fratello Marc, che oggi si è rifatto alla grande dopo la caduta di ieri.

Il pilota Gresini ha poi dichiarato di aver accusato un problema alla pressione della gomma anteriore che non gli ha permesso di spingere per buona parte del GP, rimanendo così in protezione del terzo posto che è riuscito a mantenere fino al traguardo. Al termine del GP San Marino di MotoGP Alex Marquez ha infatti dichiarato: “Non sono riuscito a eseguire il mio piano. Sarei dovuto andare davanti e cercare di fare il mio ritmo per qualche giro in modo da mantenere una buona temperatura ed una buona pressione della gomma anteriore, ma non ho fatto una buona partenza. Fino a metà gara mi sentivo bene ma poi ho iniziato ad avere qualche problema. Ho rischiato di cadere in diversi punti della pista ed il gap con quelli dietro era grande. Così ho deciso di chiudere il distacco e gestire, riuscendo a portare a casa il podio”.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

Alex Marquez: “Ho avuto un problema all'anteriore”

Alex Marquez prosegue spiegano meglio la situazione: “Quando ho iniziato ad avere problemi all’anteriore ho visto che avevo un ritmo tale da aver aperto un distacco enorme da chi avevamo dietro ed ho pensato a gestire. Ho lasciato andare Marc e Bezzecchi anche per ritrovare feeling con il davanti. Questo poi è tornato ed ho portato a casa il podio senza difficoltà”.

Per il pilota Gresini la pista di Misano non è mai stata tra le preferite ma questo non gli ha impedito di ottenere due ottimi risultati tra sabato e domenica: “Alla fine capita che si arriva con poca motivazione su piste dove facciamo fatica ed invece deve essere il contrario perché dove fatichiamo dobbiamo essere più motivati. Ho provato a gestire la moto e migliorare il mio feeling qui a Misano, anche se ci sono mancati due decimi al giro abbiamo comunque fatto un buon lavoro. Sono ancora l’unico che può lottare per il titolo, ma anche il secondo posto nel Mondiale è buono”.

Parlando di piste preferite Alex Marquez invece non vede l’ora di tornare in Malesia: “Sto aspettando la Malesia perché è una pista che mi piace. Andiamo in Giappone dove ho vinto nelle categorie minori ma non è una pista che mi viene naturale. Ma poco importa perché dobbiamo proseguire nel lavoro che stiamo facendo da inizio anno e sono sicuro che riusciremo a fare un buon weekend”.

Julian D’Agata