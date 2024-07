Moto3 | GP Germania, Qualifiche: tra le penalità è Collin Veijer a spuntarla

Un sabato amaro quello della Moto3. Dopo le libere, ben 13 piloti hanno ricevuto penalizzazioni per aver guidato lentamente nel corso della sessione. Tra tutti emerge un fantastico Collin Veijer, che si prende la pole senza scie. Luca Lunetta in prima fila ma con una double long lap penalty da scontare nella gara di domani.

Veijer in pole, fioccano le sanzioni per guida lenta

Prima delle qualifiche, dopo le prove libere, sono scattate una serie di penalizzazioni per vari piloti della Moto3 per guida lenta. Farioli, Bertelle, Whatley e Esteban partiranno dalla pitlane per la gara di domenica. Buasri, Carraro, Rossi, Lunetta e Zurutuza dovranno scontare una double long lap penalty mentre Yamanaka, Almansa, Ortola e Nepa, invece, dovranno solo effettuare una long lap penalty. Infine, Ogden, Suzuki e Furusato hanno ricevuto soltanto un warning.

Passano dalla Q1 alla Q2 alcuni dei piloti tra quelli penalizzati: Esteban, Holgado, Bertelle ed Ogden. Alla fine delle qualifiche è Collin Veijer a prendersi la pole nel Sachsenring dopo averla persa nella gara di casa e proprio quando il tempo era già scaduto, riuscendo a siglare il miglior tempo in 1:24.885.

Incredibile Lunetta: prima fila per il rookie

Per la prima volta in prima fila nella sua carriera, Luca Lunetta scatterà dalla terza posizione nella gara della Moto3. Il pilota italiano ha dimostrato un netto miglioramento rispetto ai weekend precedenti, riuscendo a siglare un 1:25.222, a + 0.337 dalla pole di Veijer, solo a un millesimo da David Alonso che scatterà dalla seconda casella. Domani Luca dovrà però scontare la penalità inflittagli prima dell'inizio delle qualifiche. Era dal 2023 che un italiano non entrava nel parco chiuso del sabato.

In seconda fila troviamo Fernandez, Rueda e Munoz, che potranno giocarsi il podio non essendo penalizzati. Chiude la top ten Stefano Nepa, anche lui penalizzato con un long lap, il secondo miglior italiano della griglia. Non il migliore dei weekend per Dani Holgado: il pilota spagnolo, in lizza per il campionato, dovrà pensare ad una gara in rimonta scattandolo dalla tredicesima casella.

Claudia Barchiesi

