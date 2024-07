In Germania Jorge Martin conquista la quarta pole position della sua stagione e si pone in una posizione privilegiata in vista delle due gare del weekend del Sachsenring, considerando anche i posizionamenti di Bagnaia e Márquez. Lo spagnolo chiude la qualifica con un 1.19.423, che rappresenta anche il nuovo record della pista, e dalla pole position cercherà di ripetere il doppio successo dello scorso anno.

Aprilia: bene Trackhouse, Viñales cade

Dietro Martin ci sono le due Trackhouse di Miguel Oliveira, ottimo per tutto l’arco del weekend e oggi secondo a 48 millesimi dalla pole, e Raul Fernandez, terzo a 2 decimi dal connazionale di Pramac e autore del miglior tempo in Q1. Meno bene, restando in casa Aprilia, Maverick Viñales, caduto malamente in uscita di curva 10 dove la moto lo ha disarcionato costringendolo a chiudere anticipatamente il suo turno con il settimo tempo finale in 1.19.950, a oltre mezzo secondo da Martin. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per valutarne le condizioni dopo la caduta: escluse fratture e lesioni, solo un trauma contusivo come confermato da Aprilia.

Bagnaia fermato dalle bandiere gialle

Nulla da fare per Pecco Bagnaia, che ha chiuso con il quarto tempo – a 326 millesimi da Martin – non riuscendo a migliorare nel finale per una bandiera gialla causata da una scivolata di Alex Márquez, che partirà dietro di lui sullo schieramento. Seconda fila completata da Franco Morbidelli, che ha chiuso invece davanti a Viñales per soli 4 millesimi. Dopo lo spagnolo di Aprilia ci sono Di Giannantonio e Bastianini a completare la terza fila (racchiusa in soli 28 millesimi), quarta fila per Acosta, Binder e Marco Bezzecchi, che aveva superato il Q1 con il secondo tempo beffando Marc Márquez.

When it was all over for @PeccoBagnaia 👀



Yellow flags thwarted his last attempt to improve his lap time ❎#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/pyq5IFNU8F — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 6, 2024

In Q1 fuori Márquez

E proprio per Márquez il weekend sarà ancor più in salita. Dopo la caduta di ieri alla Waterfall, dove ha rimediato la frattura della falange dell’indice della mano sinistra e una botta al costato, che lo ha costretto a dover passare dal Q1, oggi non è riuscito ad entrare in Q2. Lo spagnolo è uscito in Q1 con il terzo tempo, a causa di un grosso impeding causato da Stefan Bradl in curva 2. Márquez si trova così costretto a dover partire dalla 13^ posizione, in quinta fila, sia per la Sprint di oggi sia per la gara di domani.

LAP RUINED ❌



Game over for @marcmarquez93 as he encounters @stefanbradl on his way! 😱



The incident is under investigation ⚠️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/Mtqu0FatAS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 6, 2024

Al suo fianco ci sarà Fabio Quartararo, che ieri ai media aveva ammesso di non avere grosse speranze di passaggio in Q2, e Augusto Fernandez. Segue Jack Miller, che aprirà la sesta fila, mentre le Honda chiudono lo schieramento con Nakagami migliore delle 5 RC213V in pista, seguito da Marini, Zarco, Mir e Bradl. Ultimo, per la Sprint, Remy Gardner, che qui sostituisce Rins sulla Yamaha.

A Bradl, invece, sono state date tre posizioni di penalità per l’impeding a Márquez nel finale del Q1 per il quale si è scusato direttamente in pista. Il tedesco però le sconterà nella gara di domani.

MotoGP

Mattia Fundarò