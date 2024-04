WorldSBK | Assen, Superpole: Jonathan Rea conquista la prima pole con Yamaha

Condizioni incerte in pista e Jonathan Rea ne approfitta: finalmente conquista la prima Superpole in WorldSBK in sella alla Yamaha, dopo un inizio di campionato sottotono. L'irlandese segna il tempo di 1:42.650, seguito da Nicolò Bulega a solo 102 millesimi e Toprak Razgatlıoğlu. Bautista in affanno, solo 7°.

Rea domina sul bagnato con la Yamaha

Pochi minuti prima dell'inizio della qualifica, la pioggia ha iniziato a cadere su tutto il circuito, costringendo i piloti a cercare di sfruttare i primi istanti con la pista ancora parzialmente asciutta. Tuttavia, appena i piloti hanno completato il giro di lancio e sono partiti per il primo giro veloce, la pioggia ha reso il tracciato completamente bagnato, vanificando ogni tentativo di sfruttare le condizioni iniziali.

La pioggia ha trasformato la pista di Assen, cancellando i problemi di affiatamento di Jonathan Rea con la Yamaha e permettendogli di conquistare la sua 44ª Superpole in carriera, la quarta sul circuito TT di Assen. Il nordirlandese partirà dalla prima fila in Gara 1, insieme a Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, che chiude il terzetto di testa. Il pronostico per la gara è incerto: se pioverà, Rea è senza dubbio il favorito, ma se il meteo asciugherà l'asfalto, la lotta sarà più aperta. Bulega e Toprak, entrambi competitivi anche sul bagnato, si profilano come avversari temibili.

Bautista e Iannone frenati dalla pioggia

Secobda fila in Superpole per i gemelli Sam e Alex Lowes, che si confermano competitivi in condizioni difficili. I due inglesi precedeono Remy Gardner, 6°. La terza fila di partenza del round di Olanda vede la presenza della Ducati, con Álvaro Bautista che si piazza al settimo posto, seguito da Michael Ruben Rinaldi e Andrea Iannone. Quest'ultimo è stato sorpassato dai suoi due compagni di squadra proprio al momento dell'esposizione della bandiera a scacchi. Entrambi dovranno fare una gara nella gara per risalire la classifica. Sorpresa di Nicholas Spinelli, che scatterà dalla 11° casella ma si è reso protagonista di una buona Superpole. Chiude la top ten Andrea Locatelli con la sua Yamaha.

Iker Lecuona di HRC è caduto durante le prove, subendo una forte contusione al ginocchio destro. I medici hanno escluso la sua presenza dalla Gara 1, che vedrà quindi in pista l'unica CBR-RR ufficiale di Xavi Vierge. Questa Superpole, caratterizzata da un mix di tensione e imprevedibilità, ha posto le basi per una gara emozionante e sorprendente. Con le condizioni meteorologiche che continuano a essere incerte durante tutto il weekend, la sfida tra i piloti si preannuncia avvincente.

WorldSBK | Assen: i risultati della Superpole

Claudia Barchiesi