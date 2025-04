F1 | GP Bahrain: una Mercedes a due volti nella notte di Sakhir

Un fine settimana a due facce per il team Mercedes sul circuito del Bahrain. Dopo le penalità ricevute ieri, George Russell chiude la gara in seconda posizione. Il pilota inglese ha sfruttato bene la partenza con la gomma rossa e ha conquistato la seconda piazza, mantenuta per il resto della gara. Gara difficile invece per Kimi Antonelli, che ha terminato in undicesima posizione. Un Antonelli penalizzato dalla Safety Car e da una strategia non ottimale, che lo ha relegato a centro gruppo dopo un'inizio di gara spettacolare. Una Mercedes che si conferma seconda forza del mondiale, ma su cui pende una possibile penalità nei confronti di Russell per un'infrazione tecnica.

George Russell una certezza, con l'ombra di una penalità

George Russell prende sempre più in mano le redini del team Mercedes. Il pilota inglese ha concluso la gara in seconda posizione, ottenuta in partenza grazie ad un sorpasso alla prima curva su Charles Leclerc. Un Russell che ha mantenuto la posizione per tutta la gara, nonostante le varie vicissitudini e una Safety Car a metà della corsa. E una lotta negli ultimi giri con Lando Norris, vinta nonostante l'inferiorità della monoposto.

Tuttavia, il pilota inglese negli ultimi giri ha accusato un problema tecnico con il DRS. Il numero 63 ha aperto l'ala mobile senza averne bisogno ed è rimasto sotto investigazione da parte dei commissari, che non hanno poi dato nessuna sanzione. Una decisione corretta secondo George Russell, che ha dichiarato nel post gara:

Ho aperto per sbaglio il DRS, ma la macchina già aveva dei problemi tecnici. Non ho guadagnato nulla in termini di secondi, quindi penso di non meritarmi la penalità.

Tutto ciò non cancella l'ottima prestazione del pilota Mercedes in Bahrain, che conquista il terzo podio in quattro gare stagionali.

Ottimo Antonelli, ma penalizzato dalla strategia

Gara sfortunata invece per Kimi Antonelli. Il pilota italiano si è dimostrato intraprendente nella prima metà gara, con tanti sorpassi e mostrando una grande confidenza con la vettura. Uno su tutti quello effettuato su Max Verstappen, in cui ha mostrato tutto il suo potenziale.

Dopo il secondo pit stop effettuato a metà corsa, la gara di Antonelli ha subito una piega negativa. Il rookie di casa Mercedes è rimasto penalizzato dall'ingresso della Safety Car, che lo ha relegato nelle posizioni di metà classifica. Purtroppo non è riuscito a completare la rimonta, e ha concluso la gara in undicesima posizione. Ecco le sue parole al termine della gara a SkySportF1:

Non credo sia stata la Safety Car a penalizzarmi. Quando facevo pit stop mi trovavo sempre indietro e ho spinto troppo per recuperare le posizioni. Questo non mi ha aiutato, soprattutto stando in aria sporca. Una gara difficile, ma c'è subito Jeddah per rimediare.

Antonelli chiude così la sua prima gara senza punti. Ma ha dimostrato soprattutto nei primi giri della gara, di aver imparato in fretta le caratteristiche della monoposto. E di essere un talento come pochi in questo sport.

Federica Passoni