F1 | GP Bahrain, Piastri domina e vince davanti a Russell e Norris

Il weekend del GP Bahrain si chiude con il netto dominio di Oscar Piastri. Il pilota australiano della McLaren, dopo aver conquistato nella giornata di ieri la pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Sakhir precedendo sul traguardo la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lando Norris. Discreta la gara della Ferrari che finisce ai piedi del podio con Charles Leclerc in P4 e Lewis Hamilton in P5.

DOMINIO DI PIASTRI

Con una gara praticamente perfetta Oscar Piastri ha conquistato una vittoria che solo un suo errore o una sua sbavatura poteva essere messa a repentaglio. Invece l'australiano, dopo aver gestito la fase dello start in maniera impeccabile, è stato altrettanto bravo anche a gestire la ripartenza da Safety Car, chiamata in pista per rimuovere i detriti sparsi sulla pista dopo un contatto tra Tsunoda e Sainz, andando a trionfare per la seconda volta in stagione accorciando anche nella classifica iridata sul compagno di squadra Lando Norris che, scattato dalla P6, è stato bravo a recuperare posizioni salendo fino alla P3 ma non riuscendo a prevalere sulla Mercedes di George Russell, altrettanto splendido nel portare altri punti preziosi alla sua classifica e a quella del team, anche se con la spada di Damocle di una possibile penalizzazione per uso non consentito del DRS.

FERRARI BENE MA NON BENISSIMO

Weekend positivo ma comunque non all'altezza delle aspettative quello della Ferrari. Scattati con una strategia differente da quella degli avversari, Leclerc e Hamilton hanno faticato nelle fasi iniziali con una gomma meno performante di quella dei diretti rivali, salvo poi risalire posizioni nelle fasi centrali e terminare il weekend di Sakhir con la P4 del monegasco (in lotta per diversi giri con la McLaren di Norris) e la P5 di Lewis Hamilton. Non positivo il fine settimana nemmeno per Max Verstappen, solo in P6 e mai in lotta con quelli davanti, che solo nel finale è riuscito ad avere la meglio di un sontuoso Pierre Gasly (7°), al suo primo piazzamento a punti stagionale. La top 10 è chiusa dalle due Haas di Esteban Ocon (8°) e Oliver Bearman (9°) e dall'altra Red Bull di Yuki Tsunoda.

SFORTUNATO ANTONELLI

Ai margini della zona punti troviamo uno sfortunata Andrea Kimi Antonelli (11°), penalizzato a livello strategico dall'uscita della Safety Car che ha, di fatto, retrocesso il pilota italiano che però si è tolto la soddisfazione del sorpasso in pista al quattro volte Campione del Mondo Max Verstappen. Alle spalle del pilota italiano hanno chiuso Alexander Albon (12°), Nico Hulkenberg (13°), Isaac Hadjar (14°), Jack Doohan (15°), Fernando Alonso (16°), Liam Lawson (17°), Lance Stroll (19°) e Gabriel Bortoleto (19°). Ritirato Carlos Sainz, con lo spagnolo richiamato dal proprio box a 10 giri dal termine con la vettura gravemente danneggiata su una fiancata a seguito di un duello con Tsunoda.

Credits: Account X Formula 1

Il Circus della Formula 1 tornerà in pista già la prossima settimana con il GP Arabia Saudita sul tracciato di Jeddah.

Vincenzo Buonpane