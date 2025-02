Formula E | Jeddah ePrix: Oliver Rowland abbozza la fuga

Oliver Rowland ha letteralmente dominato la seconda gara a Jeddah, portando a casa la vittoria con un distacco di quasi sei secondi, e il concetto di "dominio" è stato ripreso anche nel team radio con il box Nissan una volta calata la bandiera a scacchi.

Tutto sotto controllo

Rowland ha dato sempre l'impressione di avere il controllo della gara, anche quando pareva attardato nei confronti del battistrada Taylor Barnard (McLaren), che ha mantenuto la testa nelle prime fasi. Il pilota Nissan ha scelto attentamente quando spingere e quando conservare energia utilizzando le scie fornite degli altri piloti: quando la gara entrava nella fase finale disponeva di un vantaggio nella gestione dell'energia residua e poteva contare sulla posizione di testa, trovando anche l'agio di avere a disposizione sei minuti di Attack Mode, quando la maggior parte degli altri piloti ne aveva solo quattro. Sintetizzando il tutto: una dimostrazione di superiorità tattica e lettura di gara.

Con due vittorie su quattro gare disputate, ora il pilota Nissan ha un vantaggio di 17 punti sul secondo (Barnard) e 29 sul terzo (Da Costa) in classifica, che lo proietta in un abbozzo di fuga dopo la prima fase di campionato, dato che la Serie elettrica tornerà in pista a Miami solo in Aprile, con una fermata di circa due mesi. Gli ultimi anni hanno dimostrato che lanciarsi da subito in fuga non sia una sicura ipoteca sul Mondiale, come può succedere in altri contesti, tuttavia la posizione di battistrada non fa mai male, soprattutto in ottica di gestione.

Le classifiche mondiali prima di uno stop…lunghissimo

Va notato che Oliver Rowland e Nissan occupano le prime posizioni nel Piloti e Team, entrambi a 68 punti, visto che per il momento Nato è fermo a quota zero. Nelle squadre Nissan è tallonata da McLaren (a una lunghezza di distanza) e Porsche (a quattro lunghezze). La musica cambia se si va a vedere la classifica dei Costruttori dove Nissan comanda con 130 punti, seguita da Stellantis con 83 lunghezze e Porsche con 80 punti.

Come al solito la Formula E si trova a dover gestire una discontinuità nel Calendario, con una sosta molto lunga tra la quarta e la quinta gara, che distoglie attenzione e tensione sul Campionato. Al ritorno in pista, in quel di Miami, la Serie dovrà spartire le attenzioni del pubblico con altri Campionati maggiori, che saranno già avviati nelle fasi iniziali e con una continuità più solida in termini di scansione sul calendario. La sovrapposizione degli eventi soprattutto con il WEC potrebbe generare una girandola di sedili che, giocoforza, potrebbero inficiare con il corso del campionato: se la cosa andrà a favore di Oliver Rowland...lo scopriremo solo vivendo.

Luca Colombo