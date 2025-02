Formula E | Jeddah E-Prix: Oliver Rowland vince gara 2 in Arabia Saudita

Oliver Rowland vince il secondo E-Prix di Jeddah, davanti al poleman Taylor Barnard e al pilota Maserati Jake Hughes. Il pilota Nissan ha conquistato la gara grazie ad una grande strategia di utilizzo della potenza extra dell'attack monde. Il portacolori di Nissan si conferma quindi leader della classifica generale, unico in stagione ad aver ottenuto due affermazioni.

Contatto al primo giro tra Guenther e Da Costa

Partenza ottima dalla pole posititon per il giovane pilota Mclaren Taylor Barnard. Il primo colpo di scena è arrivato dopo pochi secondi con un errore da parte di Maximillian Gunther, out dopo aver colpito Antonio Felix da Costa. Ritiro per il pilota Ds Penske vincitore di race-1, mentre Da Costa ha fermato la sua vettura dopo una sosta ai box.

Una gara con diversi leader

Nei primi giri diversi sono stati diversi i cambi di posizione tra i piloti nelle prime posizioni, anche grazie alla potenza dell'attack mode. Dopo otto giri, la spunta il leader della classifica Oliver Rowland, seguito da Jean-Eric Vergne e il poleman Barnard.

Robin Frijns grazie alla potenza extra passa in testa nel corso del dodicesimo giro, l'olandese ha tentato di fare la differenza dopo lo start dalla 12ma piazza. Ma Rowland a metà gara riprende la leadership della prova e finalmente riesce a fare la differenza.

Jake Dennis e Mich Evans hanno tentato di impensierire Rowland, una missione non riuscita. Quest'ultimo nel finale non ha avuto avversari ed ha meritatamente primeggiato sulla McLaren di Taylor Barnard che termina in seconda posizione davanti alla Maserati di Jake Hughes.

Jake Dennis (Andretti) conclude nell'ordine precedendo Nick Cassidy (Jaguar) e Stoffel Vandoorne (Maserati), in rimonta dal fondo della griglia. Segue Jean Eric Vergne (DS Penske), francese che ha chiuso in Top10 davanti a Pascal Wehrlein (Porsche), Dan Ticktum (Cupra Kiro) ed Edoardo Mortara (Mahindra Racing).

Oliver Rowland sempre più in testa alla classifica

In una gara ricca di sorpassi e cambi di posizione, il secondo E-Prix di Jeddah ha regalato grande spettacolo. Al termine del round di Jeddah, Oliver Rowland comanda la classifica generale con 68 punti. Al secondo posto troviamo Taylor Barnard con 51 punti e al terzo Antonio Felix da Costa con 39 punti.

Nella classifica dei team, invece, Nissan si trova in prima posizione davanti a Mclaren e Porsche. Sempre Nissan è al comando della classifica riservata ai costruttori, seguita da Stellantis e Porsche.

