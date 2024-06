CIV | Mugello, Supersport Gara 2: Davide Stirpe si prende la vittoria in volata

Con il sole che ha asciugato velocemente il tracciato del Mugello, il Dunlop CIV Supersport 600 Next Gen ha infiammato il pubblico sugli spalti. In volata è Davide Stirpe a vincere su Andrea Mantovani. Torna sul podio Luca Ottaviani dopo un recupero incredibile.

Davide Stirpe di potenza si prende la vittoria

Davide Stirpe e Andrea Mantovani si sono giocati la vittoria di Gara 2 per tutta la manche, studiandosi attentamente tra le curve del Mugello. Si era visto in più occasioni come Mantovani avesse un deficit sul dritto nonostante l'uguale Ducati Panigale V2 955 del romano. Ci ha provato “Manto” a prendere la leadership alla “Casanova”, nella speranza di creare il buco necessario per arrivare in solitaria sotto la bandiera a scacchi. Purtroppo per il pilota Mesaroli Racing, questa strategia non ha pagato: Stirpe ha superato di potenza il rivale, prendendosi di soli 88 millesimi la seconda vittoria stagionale.

Ottaviani e Dalla Porta, che rimonta! 5° Bussolotti

Grande onore va dato alla coppia formata da Luca Ottaviani e Lorenzo Dalla Porta. I due sono rimasti intruppati a centro gruppo dopo la partenza, cominciando la rimonta dai margini della top 10. Con il pilota Altogo Racing Team a tirare, i due si sono velocemente riavvicinati al gruppo di testa, troppo tardi però per raggiungere i due leader. Alla fine è Ottaviani a spuntarla, arrivando sulle due Ducati solo all'ultimo passaggio. Il pilota MV Agusta ha sfruttato Dalla Porta da “ariete”, salvo poi prendersi l'ultimo gradino del podio a suo discapito. L'iridato Moto3 2019, dalla sua, deve recriminare il primo settore del 12° (e penultimo) giro. Il #19 si è fatto superare sia da Ottaviani che da Marco Bussolotti, perdendo così la possibilità di lottare per la vittoria nonostante i due giri veloci finali.

È proprio il pilota SGM Tecnic ad aver chiuso la top 5 ed il gruppo dei più veloci. Sesta posizione per un Leonardo Taccini ormai stabilmente tra i migliori, ma ancora lontano per pensare ad un podio. Il ducatista precede Filippo Fuligni e Niccolò Castellini. Il vincitore di Gara 1 Emanuele Pusceddu si becca 17" dalla vetta e chiude 9° davanti a Stefano Valtulini, che chiude così la top 10. Tra i big ritirati c'è senza dubbio Andrea Giombini, grande protagonista nelle prime fasi.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 2

Dal Mugello - Valentino Aggio

