MotoGP | GP Malesia, Qualifiche: Bagnaia indecifrabile, è pole

Dopo le fatiche, riecco la luce: Francesco Bagnaia torna in pole position in MotoGP al Gran Premio della Malesia. Il ducatista, che ha vissuto due weekend da incubo tra Indonesia e Australia, è passato dal Q1 alla prima piazzola di partenza. Con lui in prima fila i due compagni di marca Álex Márquez e Franco Morbidelli.

Quarto settore da panico: Bagnaia dal Q1 alla pole

Continua la tournée asiatica emblematica di Francesco Bagnaia: il ducatista sembra tornato a guidare la Desmosedici GP25 come sa fare, come ha fatto in Giappone. Passato in seconda posizione dal Q1 dietro a Fermín Aldeguer (6°), Bagnaia si è concesso un solo tentativo con gomma nuova nel competitivo Q2. Il ducatista, entrato in pista mentre gli altri erano ai box, ha fatto fuoco e fiamme. Dopo tre setori più o meno in linea con la concorrenza, il #63 ha fatto un vero e proprio capolavoro nell'ultimo settore: le ultime due curve sono perfette ed il 1:57.001 imbattibile per chiunque. Ci ha provato Álex Márquez, che già oggi potrebbe festeggiare il 2° posto nel mondiale, fermatosi a soli 16 millesimi dalla pole position complice un'esecuzione incerta dell'ultima staccata. Si rivede finalmente in prima fila anche Franco Morbidelli, reduce da diversi weekend nella parte bassa della classifica.

Quartararo e Acosta “steccano”, Bezzecchi addirittura 14°

La seconda fila dello schieramento a Sepang è per i delusi: lo è Fabio Quartararo, capace di sfruttare l'agilità della sua Yamaha M1 per prendere un vantaggio consistente nella prima parte della pista. Arrivato con un vantaggio consistente alla fine del terzo split dell'ultimo tentativo, le staccate finali non sono state a livello. El Diablo, che avrebbe potuto conquistare la 6ª pole position della stagione, si deve accontentare del 4° posto. Quinta casella per Pedro Acosta: il pilota KTM ha concluso al primo posto il run iniziale del Q2, salvo poi cadere in curva 1 nel secondo tentativo. Qualifica in parte falsata per lo spagnolo, incapace di cogliere l'occasione per migliorarsi e sfidare il muro del 1'57". Chiude la seconda fila Fermín Aldeguer, che soli pochi minuti prima nel Q1 si era messo Pecco alle spalle.

Terza fila ad alta intensità HRC: Joan Mir chiude 7° davanti al compagno di marca Johann Zarco, tra i due nel panino RC213V c'è la Desmosedici GP25 di Fabio Di Giannantonio in 8ª piazza. In quarta fila, invece, le due Yamaha di Álex Rins e Jack Miller precedono il super tester Pol Espargaró, in Malesia per sostituire Maverick Viñales. Rimangono nel Q1 gli italiani Luca Marini e Marco Bezzecchi, che scatteranno rispettivamente 13° e 14° davanti al vincitore di Phillip Island Raúl Fernández. Solo 19° Enea Bastianini.

MotoGP | GP Malesia: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

