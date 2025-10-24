MotoGP | GP Malesia, Acosta il migliore del venerdì: "Devo migliorare la gestione"

Il più veloce del venerdì del Gran Premio della Malesia MotoGP è Pedro Acosta. Il pilota KTM, pugnalato nell'orgoglio dalle prime vittorie di Aldeguer e Fernandez, cerca il successo nei pochi appuntamenti che rimangono alla fine della stagione, forte della ritrovata competitività di KTM.

Pedro Acosta il più veloce nelle libere: “Pensiamo a fare un bel weekend”

Nella prima giornata del fine settimana malesiano, il pilota più veloce è stato Pedro Acosta su KTM. Nella sessione di pre-qualifiche, il pilota spagnolo ha segnato il miglior tempo dopo una FP1 complicata e caratterizzata da due cadute, condizionate anche dalla pioggia caduta al termine del turno. Dopo la decima posizione della mattinata, Acosta è tornato in pista nel pomeriggio, con ancora delle difficoltà evidenti nella gestione della moto. Ma con il lavoro del suo box e il cambio di serbatoio, la situazione è cambiata negli ultimi minuti della sessione, con un eccellente giro veloce che gli ha permesso l'accesso diretto in Q2. Una prestazione che però richiede tranquillità, come ha dichiarato il pilota spagnolo al termine della giornata:

Non è sicuramente il modo migliore per iniziare una sessione, con una caduta. Mi dispiace molto perché non è il modo giusto per essere veloci. Innanzitutto, non avevo previsto di perdere così tanto tempo all'inizio della sessione, come è successo questa volta. Dobbiamo cercare di concentrarci di più su questi aspetti, perché non dovrebbe succedere. Il modo in cui abbiamo iniziato non è andato male. In teoria, abbiamo dovuto faticare, ma la parte più importante del weekend deve ancora arrivare. Sono abbastanza soddisfatto del passo che ho mostrato dopo la caduta, dei due time attack e di quello di cui abbiamo parlato ai box ora, perché sapendo che non abbiamo molti strumenti, direi che non vedremo miglioramenti da qui a Valencia.

La vittoria diventa una priorità, con una moto che non dà certezze

Per Pedro Acosta, la prima vittoria in MotoGP è diventata quasi un'ossessione. Da quando il pilota spagnolo ha mosso i primi passi nella categoria, il suo talento cristallino è stato evidente a tutti, con KTM che ha fatto bene a scommettere su questo giovane pilota. Tuttavia, il successo non è ancora arrivato. Le cause sono molteplici, dagli errori dello stesso Acosta, figli forse della poca esperienza, ad una moto che è stata competitiva solamente a tratti, e che è risultata poco gestibile nelle mani del pilota spagnolo. Mai come quest'anno infatti, KTM ha portato una moto poco competitiva ad inizio stagione, per poi migliorare qualcosa nel corso dell'anno, ma senza mai impensierire gli avversari più forti. Alti e bassi che non hanno aiutato Acosta fino ad oggi, che ha il forte desiderio di vincere la sua prima gara. Lo stesso pilota spagnolo ha espresso i punti su cui la squadra dovrebbe lavorare per essere più costante:

Sappiamo quanto sia difficile per noi gestire il consumo degli pneumatici, quindi cerco di concentrarmi sui piccoli dettagli che potrebbero renderci diversi, perché quando siamo così vicini al limite con le gomme, tutto aiuta o tutto peggiora. Sono abbastanza soddisfatto della mia gestione ai box; questo è importante. Prima devo controllare come sta andando il degrado delle gomme nelle FP2, poi devo qualificarmi bene e poi dare il massimo nella Sprint. Non ci sono aspettative nel box; sappiamo che può essere una gara molto lunga se non gestiamo bene le gomme, anche in volata, ma stiamo migliorando il mio stile di guida e la mia gestione, ovvero il modo in cui esprimo i miei commenti all'interno dei box. Penso che dobbiamo essere soddisfatti di questo.

Il numero 37 ha il desiderio di eguagliare altri suoi colleghi come Aldeguer e Fernandez, che favoriti dalla moto e dell'ottimo lavoro dei propri team, hanno raggiunto l'obiettivo primario di qualsiasi pilota. Le condizioni meteo incerte per questo weekend in Malesia potrebbero favorire colpi di scena e scenari inaspettati. Un'occasione da non sprecare per Pedro Acosta, che con la prima casella sulla griglia ha tutte le carte in regola per poter vincere la sua prima gara in MotoGP.

Federica Passoni