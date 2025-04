MotoGP | GP Spagna, Practice: Álex Márquez mattatore con caduta

Così come successo nelle FP1 della mattinata, Álex Márquez chiude in testa il turno di Practice MotoGP. Lo spagnolo è stato vittima di un errore nei primi minuti del turno che lo ha portato alla caduta e alla conseguente bandiera rossa, salvo poi far segnare 1:35.991 per chiudere in vetta il venerdì di Jerez davanti a Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli.

Dalla ghiaia al primo tempo: Márquez sugli scudi

Il turno di Practice della MotoGP è stato interrotto da una bandiera rossa provocata da Álex Márquez. Il pilota Gresini Racing è scivolato in curva 5 con una chiusura dell'anteriore, distruggendo la propria Ducati GP24. Negli ultimi minuti il catalano è tornato in pista, facendo segnare un crono di 1:35.991 che lo ha messo in testa alla classifica e lo pone tra i favoriti per questo weekend.

Il #73 ha preceduto di un solo decimo Francesco Bagnaia, che conferma il grande feeling con il tracciato andaluso di Jerez de la Frontera dopo una mattinata in chiaroscuro. Terza posizione per Franco Morbidelli, che proprio a Jerez è salito sul podio nel 2021, il suo ultimo prima dei due conquistati in questo scorcio iniziale di 2025. Quarto tempo per Marc Márquez, protagonista di un altro salvataggio dell'ultimo secondo in curva 6 all'ultimo giro cronometrato. Il leader del campionato chiude con il crono di 1:36.258, a poco più di due decimi e mezzo dal fratello.

Quartararo, dalla caduta al Q2 in 10', male Aprilia

La stessa sorte di Álex Márquez è toccata al campione del mondo 2021 Fabio Quartararo. Il pilota Yamaha ha passato buona parte del turno in cima alla graduatoria, cadendo nella finale curva 13 a pochi minuti dal termine del turno rischiando così di compromettere un venerdì di grande sostanza. Il francese è riuscito a tornare ai box per rientrare e centrare il 5° crono della giornata che lo proiettano direttamente in Q2. Sesta posizione per il debuttante Fermín Aldeguer. Presenti in Q2 anche Honda e KTM con Johann Zarco (7°) e Pedro Acosta (8°), mentre Fabio Di Giannantonio e Joan Mir chiudono la top 10 nonostante la caduta in curva 6 dell'iridato 2020 negli ultimi minuti. Fuori dai migliori dieci Aprilia, che non riesce a far entrare direttamente nella lotta per la pole position di domani Marco Bezzecchi. Il pilota ufficiale di Noale è solo 12° al termine delle Practice, mentre le due RS-GP di Trackhouse hanno sofferto una caduta nei minuti finali della sessione. Luca Marini ed Enea Bastianini sono rispettivamente 18° e 19° al termine del venerdì spagnolo.

MotoGP | GP Spagna: i risultati delle Practice

Credits: MotoTiming

Valentino Aggio

