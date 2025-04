MotoGP | GP Spagna, FP1: la musica non cambia a Jerez, i fratelli Marquez suonano il flamenco

Si apre nel segno dei fratelli Marquez la stagione europea della MotoGP. La prima sessione di prove libere del GP Spagna, in programma sul circuito di Jerez de la Frontera, ha infatti visto svettare Alex Marquez con il crono di 1:36.831 davanti al fratello Marc, staccato di circa tre decimi. La sessione non è però stata esente da imprevisti per entrambi, vista la caduta del pilota Gresini Racing in curva 1 e qualche problema di frizione accusato dal #93 che lo ha costretto a cambiare moto.

Una caduta non ferma Alex Marquez

Un clima soleggiato e decisamente primaverile ha accolto i protagonisti della MotoGP nel Sud dell'Andalusia, per la tappa che apre la lunga stagione europea del Motomondiale. Nonostante l'arrivo nel Vecchio Continente, però, la musica non cambia: a primeggiare in cima alla lista dei tempi delle FP1 è stato Alex Marquez, unico a scendere sotto il muro dell'1:37 grazie al miglioramento che nei minuti finali gli ha consentito di scavalcare al vertice il fratello Marc. Dopo essersi portato al comando nella prima parte della sessione, il portacolori del team Gresini è finito in ghiaia dopo aver perso l'anteriore alla staccata di curva 1: rientrato prontamente ai box, ha però dimostrato di avere sin da subito un eccellente feeling con la pista di casa, chiudendo al comando con un discreto margine nei confronti dei propri avversari.

La sensazione che si assisterà anche nelle qualifiche di Jerez ad un duello tutto in famiglia è stata confermata dal secondo tempo ottenuto da Marc Marquez, il quale ha però dovuto fare i conti con qualche grattacapo patito nella prima metà delle FP1 di Jerez: lo spagnolo è stato infatti l'ultimo ad ottenere un crono, lamentando qualche problema alla frizione e soprattutto una fuoriuscita di olio che è andata a macchiare il cupolino. Un problema che ha costretto i tecnici Ducati a mettersi subito al lavoro ed a rimandare in pista Marc con la seconda moto, con la quale ha immediatamente ottenuto l'1:37.1 che gli è valso il secondo tempo.

Bagnaia insegue, bene Quartararo

Alle spalle dell'ormai consueto duo di testa si sono piazzate nell'ordine Yamaha, KTM e Honda, rispettivamente con Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Joan Mir. La Casa dei tre diapason sembra aver beneficiato dei test svolti a Valencia la scorsa settimana, mentre il team di Mattighofen ha sperimentato dei set-up differenti tra lo spagnolo ed il compagno di squadra Enea Bastianini, quest'ultimo sceso in pista senza l'aletta al posteriore ai differenza delle altre tre moto. Buoni riscontri anche per Honda, che oltre al quinto crono di Mir ha visto la wild-card Aleix Espargarò piazzarsi in 11esima posizione con la moto “laboratorio”. Inizio guardingo per Pecco Bagnaia, che ha siglato il settimo tempo alle spalle di Miller e con un distacco di circa quattro decimi dal proprio compagno di squadra.

A completare la top ten delle FP1 si sono piazzati Zarco, Rins e Morbidelli, mentre l'Aprilia non è andata oltre il 13esimo tempo con Bezzecchi ed il 23esimo con il rientrante Luca Savadori. L'appuntamento con la MotoGP è ora per le Practice in programma alle ore 15:00, con i fratelli Marquez decisi a confermare la propria supremazia e Bagnaia chiamato a ridurre il gap per inserirsi nella lotta tutta in famiglia del GP Spagna.

Marco Privitera