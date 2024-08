MotoGP | GP Gran Bretagna: Bastianini king a Silverstone: "Devo continuare così"

Vittoria nella Sprint e bis in gara: questa la ricetta di un weekend semplicemente perfetto per Enea Bastianini, che a Silverstone ha lasciato le briciole ai rivali. Una doppietta - la prima in carriera in MotoGP - che lo riporta sotto anche in classifica generale, che ora lo vede terzo alle spalle di Martin e Bagnaia.

‘Bestia’ unleashed a Silverstone

Doppia vittoria, dunque, per Enea Bastianini nel GP di Gran Bretagna, che dopo la Sprint del sabato ha saputo ripetersi anche nella gara domenicale con carattere e determinazione, tagliando il traguardo con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sul secondo classificato.

Tuttavia, nonostante l'arrivo in solitaria, non è stata una passeggiata per Bastianini, come ha raccontato lui stesso a fine GP ai microfoni di Sky Sport:

Oggi è stata difficile: all'inizio ho fatto qualche piccolo errore e mi sono ritrovato un po' indietro. So bene che gli ultimi giri sono il mio punto di forza dove riesco a spingere un po' di più, ma non è stato comunque semplice perché Martin e Bagnaia hanno spinto veramente tanto ed Espargarò è stato difficile da sorpassare… è stata una gara complicata, ma alla fine ne avevo di più ed è arrivata la seconda vittoria in due giorni!

La ‘Bestia’ ha poi analizzato lucidamente la sua gara, partendo proprio dalle difficoltà avute a inizio gara:

Mi aspettavo di fare un po' più fatica col serbatoio pieno perché non sono riuscito a passare subito davanti e quando stai dietro è più difficile frenare e fare errori, soprattutto con Pecco che stacca fortissimo. Sono finito un po' indietro, però giro dopo giro col serbatoio che si svuotava ho girato un pochettino meglio. Dopo ho visto che anche loro [Martin e Bagnaia] come me hanno avuto un po' di vibrazioni, però sono riuscito a gestirle meglio e a vincere.

Questione di mentalità… e di qualifica

Se la seconda metà di gara di Bastianini è ormai proverbiale, a fare la differenza a Silverstone è stata anche - e soprattutto - un'altra variabile: la qualifica. La prima fila in griglia, infatti, è stata senza dubbio fondamentale, aspetto su cui Bastianini è perfettamente consapevole:

Mi piacerebbe essere sempre questo Enea qui. Sto lavorando molto su me stesso, durante la pausa ho analizzato la mia prima metà di Campionato e ho sempre visto una gran ritmo in gara e una pessima qualifica, quindi sapevo di dover migliorare in quello. Durante la pausa ho cercato di lavorare più mentalmente che sulla moto per non farmi cogliere impreparato e adesso devo continuare così.

E sul tema della costanza gli ha fatto eco anche il compagno Pecco Bagnaia, che vede in Bastianini - ora terzo in classifica generale -49 dal leader Martin - un avversario da non sottovalutare nella corsa al titolo:

Enea è sempre stato della partita. Ci sono 37 punti in palio ad ogni GP e lui questo weekend me ne ha guadagnati 21… Conosciamo bene la sua velocità, se mette a posto anche la costanza, può essere davvero un avversario temibile per la stagione. L'anno scorso ha avuto diverse sfortune, ma se ora riesce a trovare la quadra è senza dubbio un altro pilota che può lottare per le prime posizioni come me e Martin.

Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, compagni di squadra... e rivali per il titolo MotoGP? | Credits: Ducati Corse (via Facebook)

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Gran Bretagna: trionfa Bastianini su Martin, Bagnaia terzo