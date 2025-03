WorldSBK | Portimão: Razgatlıoğlu è il più veloce del venerdì

Anche senza aver effettuato giri nel turno del mattino, Toprak Razgatlıoğlu si conferma come grande favorito per la vittoria nel WorldSBK a Portimão. Il turco ha la meglio su Nicolò Bulega e Michael Van Der Mark nel corso della sessione pomeridiana.

Razgatlıoğlu in testa: ancora problemi al dashboard?

Nel corso della mattinata Toprak Razgatlıoğlu non ha completato nemmeno un giro a Portimão a causa di un problema tecnico sulla sua BMW. Le prime indiscrezioni parlano di un malfunzionamento del dashboard della M1000RR che si era già verificato in Australia in occasione del primo round stagionale. Questo non sembra proprio aver fermato il campione del mondo, che sui saliscendi portoghesi riesce ad esprimersi al meglio e ad ovviare a quelle difficoltà patite a Phillip Island. Razgatlıoğlu chiude il venerdì con il crono di 1:39.995, l'unico uomo a scendere sotto la barriera del 1'40". Lo segue il dominatore dell'Australia Nicolò Bulega in quella che sembra già profilarsi come una lotta a due per le vittorie delle tre manche da domani a domenica pomeriggio. A chiudere la top 3 è la seconda BMW di Michael Van Der Mark, anch'egli rinato tra le colline dell'Algarve.

Ducati monopolizza la top 10, incognita Bimota

Dietro alle due BMW c'è solo Ducati: le Panigale V4R monopolizzano (quasi) il resto dei migliori dieci tempi. Andrea Iannone sembra in grado di continuare l'ottimo stato di forma già visto in Australia nonostante la caduta verso la fine del turno. L'abruzzese è 4° davanti all'ufficiale Álvaro Bautista, quinto a poco più di un decimo dal portacolori Pata Go Eleven. Sesta e settima posizione per la nuova coppia del Barni Spark Racing Team: Danilo Petrucci non è certo nuovo alla parte alta della classifica, mentre lo è Yari Montella. Il debuttante stampa un crono di 1:40.788 ed è a soli 31 millesimi da capitan Petrux in quello che è sicuramente stato un venerdì molto produttivo per l'ex pilota WorldSSP.

Gli indipendenti Scott Redding e Sam Lowes sono rispettivamente 8° e 9° davanti alla Bimota di Alex Lowes a chiudere i migliori dieci tempi della giornata. È proprio la casa di Rimini che è difficile da interpretare: le due KB998 avevano chiuso in 3ª e 7ª posizione le FP1 del mattino, salvo scendere vertiginosamente nel corso della giornata. Axel Bassani è 12° ed è l'unico pilota della griglia a non essersi migliorato nelle FP2 nonostante i 18 passaggi complicati. Tra le due Bimota c'è la Yamaha di Andrea Locatelli (11°), che condivide coi piloti Honda le fatiche degli ufficiali: Xavi Vierge è 14° a fine giornata davanti al compagno Iker Lecuona (16°), dichiarato fit ieri pomeriggio. Ancora tanta fatica per Garrett Gerloff, solo 19°.

WorldSBK | Portimão: i risultati del venerdì

Valentino Aggio

