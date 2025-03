WorldSSP | Portimão, Superpole: Öncü imprendibile, prima pole della R9

Inizia il weekend di Portimão con la prima sessione ufficiale: il WorldSSP ha visto un unico dominatore nel turno di Superpole. Can Öncü regala la prima partenza al palo alla nuovissima Yamaha R9, nonché la sua prima pole in carriera. Ad affiancarlo il compagno di marca Lucas Mahias ed il rientrante Federico Caricasulo.

La prima volta di Can Öncü

Uno dei piloti più talentuosi della categoria, nonché uno dei più esplosivi, non aveva mai fatto suo il giro secco. Can Öncü domani alle ore 13:35 scatterà dalla prima casella in occasione di Gara 1 a Portimão. È ovviamente presto per dirlo, ma il turco di Evan Bros è stato semplicemente imprendibile fino a questo momento. Fatto suo il turno di libere in mattinata, il #61 ha portato la R9 in vetta anche nel pomeriggio con un tempo fenomenale di 1:42.944 a meno di due decimi dal record della pista fatto segnare da Nicolò Bulega due anni fa. Yamaha festeggia la doppietta con Lucas Mahias, che è 2° e paga ben 598 millesimi nei confronti del compagno di marca. A rompere il dominio della casa di Iwata è Federico Caricasulo, il quale chiude la prima fila grazie ad un ultimo giro che lo ha portato a soli 28 millesimi dall'ex campione della categoria Mahias.

Alcoba e Kawasaki al 4° posto, Manzi chiude la seconda fila

Le case giapponesi hanno portato in pista dei nuovi modelli per il 2025: una scelta che sta pagando, come già evidenziato a Phillip Island. Jeremy Alcoba e la sua Kawasaki Ninja ZX-6R 636 aprono la seconda fila a Portimão rappresentando una grande sorpresa dopo l'incoraggiante debutto in Australia. Quinta e sesta posizione per delle realtà italiane: Bo Bendsneyder porta la seconda MV Agusta in top 5, mentre il leader del campionato Stefano Manzi chiude la seconda fila dello schieramento con il 6° tempo. A chiudere la top 10 ci sono quattro Ducati: Marcel Schroetter precede Valentin Debise e Jaume Masiá, coinvolti in un contatto in Gara 2 a Phillip Island. Philipp Oettl chiude la top 10 in quello che si sta rivelando un ritorno nella categoria più complicato del previsto. Il tedesco di Feel Racing (ex Aruba.it Racing, ndr) paga quasi un secondo dal migliore della classe.

Bene Honda e QJ, male Booth-Amos e Rinaldi

Scendendo nell'ordine si trova l'altro leader della graduatoria mondiale WorldSSP. Tom Booth-Amos e la sua Triumph sembrano lontani anni luce dalla vittoria ottenuta nel primo round stagionale: l'inglese è solamente 12° in graduatoria davanti a Leonardo Taccini, mentre l'altra Street Triple di Oliver Bayliss è al 17° posto. Buone notizie per quanto riguarda Honda, che piazza Corentin Perolari al 14° posto nel debutto stagionale mentre la compagna Ana Carrasco è 31ª. Buone notizie anche dalla Cina, con QJMOTOR che mette Raffaele De Rosa al 18° posto davanti a piloti blasonati come Michael Rinaldi (20°) ed il rientrante Filippo Farioli (21°).

WorldSSP | Portimão: i risultati della Superpole

