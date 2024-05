MotoGP | GP Catalunya: le parole dei piloti alla vigilia di Montmelò

Sotto il tiepido sole di Montmelò, la MotoGP è pronta a tornare in pista per un altro weekend di gara, il primo di un interessante back-to-back. Nel giovedì del GP di Catalunya, sesto appuntamento stagionale, nella consueta conferenza stampa della vigilia hanno parlato Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Martin, la calma del leader

Leader della classifica e fresco vincitore del GP di Francia, Jorge Martin si presenta carico a Montmelò, ma con i piedi ben saldi a terra: "Sarà un weekend complicato e interessante. Sono felice degli ultimi risultati, ma ora concentriamoci su questo weekend. Negli ultimi anni qui abbiamo avuto problemi di aderenza: quest'anno abbiamo delle idee per essere più veloci".

Tema caldo - per non dire caldissimo - è quello riguardante il suo futuro. ‘Martinator’ non vede Barcellona come gara decisiva in tal senso: "Il risultato qui non credo inciderà sulla decisione finale. Capisco che Ducati debba guardarsi intorno e capire di cosa abbia maggiormente bisogno. Aspettiamo, magari settimana prossima si saprà. Sono felice che ci siano tante squadre interessate a me: non so cosa succederà ma continuerò a fare il mio lavoro al 100%". Tra i team interessanti, si è parlato anche di Aprilia, ma Jorge non ha voluto esporsi a riguardo: "Non credo abbiamo senso ragionarci adesso, dobbiamo aspettarci. Ci sono diverse squadre europee e anche Honda e Yamaha arriveranno, ci sono tante possibilità".

Infine, non è mancato un commento sul collega e amico Aleix Espargarò, che poche minuti prima ha annunciato il ritiro a fine stagione: “Aleix è una persona estremamente importante nella mia vita. Non è solo un amico, ma un fratello, o forse un po' un padre. Vado spesso a cena da lui. Sono contento e felice per lui, desiderava stare con la famiglia e ora lo potrà fare”.

Bagnaia, obiettivo dimenticare il 2023

Tra i presenti della conferenza stampa di Barcellona c'era pure Francesco Bagnaia, terzo a Le Mans e secondo in classifica alle spalle di Martin. ‘Pecco’ arriva qui con la voglia di dimenticare quanto successo lo scorso anno [un brutto incidente al via, ndr]: “L'anno scorso in realtà stava andando bene rispetto alle stagioni precedenti. Ero molto competitivo, sapevo di poter lottare con le Aprilia e il potenziale c'era. Purtroppo non è andata, vediamo quest'anno: la nuova moto ci può aiutare, forse avremo più percorrenza. Ma sicuramente le Aprilia sono le moto da battere”.

La paurosa caduta del 2023 è ben impressa nella mente di piloti e addetti ai lavori. Immagini che mettono i brividi ancora oggi, ma Bagnaia vuole voltare pagina: “Quella del 2023 è stata una delle cadute più brutte della mia carriera: era inattesa ed è stato un gran colpo. Non è stato facile, ma ho già combattuto questa battaglia l'anno scorso. Sono sicuro che non ci sarà nessuna ripercussione per il weekend”.

Marquez, ora manca solo la vittoria

A prendere parola è stato poi Marc Marquez, reduce da un doppio piazzamento d'onore a Le Mans dopo due incredibili rimonte. Nonostante l'entusiasmo, lo spagnolo vuole mantenere un basso profilo: "Rispetto agli altri mi manca un po' di costanza per poter lottare per il titolo. Sono veloce, mi sento forte e competitivo, e a Jerez e Le Mans sono stato vicino a loro. Ma questo è uno dei tracciati più complicati e con la nuova moto pare abbiano guadagnato qualcosa nelle curve lente. Vedremo come andrà il weekend: uno dei miei punti di forza è lo stop and go, ma qui non ce ne sono e c'è tanta percorrenza. Dovrò forse modificare qualcosa nel setup per avvicinarmi agli altri piloti".

Impossibile sfuggire alle domande riguardanti il mercato, tema che lo riguarda molto da vicino: "La mia situazione è diversa rispetto all'anno scorso. Piano piano sto tornando a un buon livello, ma se si vuole combattere per il campionato è più facile con una moto ufficiale. So che Ducati sta cercando la soluzione migliore, io so cosa voglio e so di cosa ho bisogno per essere veloce. Se sono veloce in pista avrò più opzioni".

Bastianini, futuro in bilico

Infine, a parlare alla vigilia di Montmelò è stato anche Enea Bastianini, anche lui con un conto in sospeso con questo circuito: "Negli ultimi anni qui non sono stato molto fortunato. L'anno scorso ho fatto un grosso errore alla prima curva. Vediamo come va quest'anno, speriamo meglio. Questa è una gara strana, con un'aderenza molto ridotta. Sarà importante fare un setup che funzioni".

Anche lui al centro delle voci di mercato riguardanti Ducati, la ‘Bestia’ si esprime così sul tema: "Probabilmente è la decisione più difficile per Ducati. La mia sella non è scomoda, Ducati è veloce su tutti i tracciati ed è migliorata ancora. So che Jorge e Marc sono velocissimi e questo complicherà le cose. Ma io ci spero".

Gli orari del weekend

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il sesto round del Motomondiale , in scena nel weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya. I motori si accenderanno nella giornata di domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00 italiane.

Venerdì 24 maggio

08:30 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove Libere

09:50 | Moto2 – Prove Libere

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 1

14:05 | Moto2 – Prove 1

15:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

16:15 | MotoE – Qualifiche

Sabato 25 maggio

08:40 | Moto3 – Prove 2

09:25 | Moto2 – Prove 2

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – GARA 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (12 giri)

16:10 | MotoE – GARA 2

Domenica 26 maggio

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – GARA (18 giri)

12:15 | Moto2 – GARA (21 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (24 giri)

Come di consueto, LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare minuto per minuto le emozioni del Gran Premio di Catalunya della MotoGP.

Giorgia Guarnieri

