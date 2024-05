Moto2 e Moto3 | GP Catalunya: pronti per lo spettacolo, hasta el final

Jerez, Le Mans e ora Montmelò: prosegue il tour europeo del Motomondiale, che nel fine settimana sarà impegnato sullo storico Circuit de Barcelona-Catalunya per una grande “classica” del calendario, il GP di Catalogna, seconda gara dell’anno in terra iberica. E se la Moto3 si avvicina al sesto round della stagione con un serrato testa a testa al vertice, la Moto2 continua a regalare sorpassi e controsorpassi, tanto in pista quanto in classifica generale.

Moto2 | Garcia guida su Roberts, Aldeguer altalenante

Quello di Catalunya è un GP che - da sempre - accende gli animi degli appassionati. Un’atmosfera che si sposa perfettamente con le scintille che la classe intermedia è pronta a regalarci in pista, con gli spagnoli pronti a regalare spettacolo davanti al proprio pubblico - concorrenza permettendo.

Si parte dal leader della Moto2 Sergio Garcia, fresco di trionfo a Le Mans e nuovamente al vertice della classifica [primato “perso” a Jerez, dove ha chiuso la gara al quarto posto, ndr], pronto a ripetersi davanti al proprio pubblico. L’alfiere del team MT Helmets - MSI arriva a Montmelò col morale alle stelle dopo la vittoria con ampio distacco in terra francese ed è ben consapevole che per confermarsi in testa servirà dare il meglio: la sfida è lanciata.

A raccoglierla, tra gli altri, ci sarà senza dubbio Joe Roberts, reduce da un amaro quarto posto a Le Mans, a soli 60 millesimi dal podio. Un piazzamento “di legno” che gli è costato anche il primo posto in classifica generale: per il portacolori dell'OnlyFans American Racing Team ora è tempo di fare l’ultimo step (decisivo) che gli manca per cogliere la prima vittoria in questa stagione [che manca dal GP di Portogallo 2022, ndr], dove si sta comunque mostrando particolarmente consistente. È solo questione di tempo.

Guai, però, a escludere dalla lotta per la vittoria Fermin Aldeguer, altro deluso del GP di Francia, dove ha chiuso solamente al settimo posto. Un risultato che ha segnato uno “stop” importante nella remuntada dello spagnolo, che ora si trova a -26 dal leader e connazionale Garcia [alla vigilia di Le Mans erano 15 i punti di distacco, ndr]. A Montmelò, dunque, servirà la miglior versione di Aldeguer per stare davanti e recuperare terreno in classifica generale. Da non sottovalutare anche i connazionali Alonso Lopez e Aron Canet, sempre insidiosi e desiderosi di far bene davanti al proprio pubblico.

Arriviamo al (dolente) capitolo italiani, dove non si può certo avere lo stesso ottimismo: nei primi cinque GP dell’anno, infatti, sono emerse tutte le difficoltà dei nostri connazionali, mai realmente in grado di competere con i primi della classe.

Cestino Vietti si conferma il miglior italiano della griglia, ma non va oltre il nono posto in classifica generale. Fuori dalla top ten, invece, Tony Arbolino e Dennis Foggia, rispettivamente tredicesimo e quindicesimo. Per il primo si tratta - almeno fin qui - di una stagione deludente, soprattutto in virtù del secondo posto finale dello scorso anno [alle spalle di Pedro Acosta, ndr] che lo metteva di diritto tra i favoriti in questo 2024. Ora la speranza è quella di rivederlo presto competitivo, magari proprio in quella Le Mans che lo vide trionfare la passata stagione.

Moto3 | Holgado-Alonso, continua la corsa a due

Come detto, la classe cadetta di prepara al sesto appuntamento stagionale con una situazione ben più definita rispetto alla Moto2.

Dopo la parziale debacle di Jerez, infatti, il duo di testa composto da Daniel Holgado e David Alonsonon ha perso tempo, con quest’ultimo che ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti al rivale. Una vittoria che ha permesso al colombiano del team CFMoto Aspar di ridurre il gap con lo spagnolo del team Red Bull GASGAS Tech3, ora distante solamente un punto. Una lotta serratissima, che promette di regalare grande spettacolo anche in Catalogna: in palio non c’è solo la vittoria della gara.

Alle loro spalle il vuoto: il primo inseguitore è Collin Veijer, lontano ben 32 punti dal leader, un abisso. L'olandese del team Liqui Moly Husqvarna Intact GP fin qui è stato l’unico a riuscire a inserirsi nel duello Holgado-Alonso: attenzione quindi all’“olandese volante”, pronto a giocare nuovamente il ruolo di outsider di lusso dopo il trionfo di Jerez. Da tenere d’occhio anche il connazionale Ivan Ortolà, sempre insidioso e carico in vista del GP di casa.

Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda gli italiani. Al Montmelò, infatti, si prospetta un altro fine settimana complicato per i piloti tricolore con: Stefano Nepa, il migliore degli italiani, è solamente nono in classifica generale. Come per i precedenti GP, sarà difficile vedere qualcuno dei nostri lottare per le posizioni che contano in terra catalana, ma come sempre la speranza è quella di vederli quantomeno fare dei progressi.

Giorgia Guarnieri

