DTM | Güven perfetto sotto la pioggia: a Zandvoort arriva la seconda vittoria

Ayhancan Güven firma la sua seconda vittoria nel DTM 2025 con una prestazione impeccabile a Zandvoort. In una Gara 1 condizionata da condizioni meteo instabili, il pilota turco del team Manthey EMA ha saputo gestire alla perfezione il passaggio dall’asfalto bagnato al secco, tagliando il traguardo con appena 0.3 secondi di vantaggio su Nicki Thiim (Lamborghini).

Partito dalla quinta casella, Güven ha subito guadagnato due posizioni nel primo giro, portandosi alle spalle delle Lamborghini di Jordan Pepper (autore della pole) e Luca Engstler. Mentre la pista si asciugava rapidamente, è stato tra i primi a fermarsi per il pit stop obbligatorio, montando le slick con tempismo perfetto.

Caos ai box, Güven ne approfitta

Il momento chiave della corsa è arrivato durante la fase dei cambi gomme, quando molti piloti si sono precipitati contemporaneamente ai box. In questo frangente, Pepper – fino a quel momento leader con un buon margine – ha perso oltre 13 secondi, sprofondando poi nelle retrovie.

Thiim ha invece beneficiato di una sosta ritardata e ha fatto il suo ritorno in pista da leader. Ma con gomme ancora fredde non è riuscito a resistere all’attacco deciso di Güven, che si è ripreso la testa della corsa poco prima dell’ingresso della safety car, chiamata in causa a seguito di un’uscita di pista di René Rast (BMW/Schubert Motorsport).

Alla ripartenza, Güven è stato perfetto e ha controllato gli ultimi giri con sangue freddo, precedendo tre Lamborghini sul traguardo: oltre a Thiim, anche Maximilian Paul (al primo podio per il Paul Motorsport) e Luca Engstler.

Auer resta leader, Schuring e Wittmann protagonisti

Quinta posizione a Zandvoort per Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf), che grazie a questo piazzamento mantiene la vetta della classifica generale. Sesto posto per il beniamino di casa Morris Schuring, che ha regalato spettacolo davanti al pubblico olandese con la Porsche del Manthey Junior Team.

Dietro di lui un ottimo Marco Wittmann: il due volte campione DTM è stato protagonista di una spettacolare rimonta, recuperando ben 13 posizioni e chiudendo settimo con la BMW a soli 17 millesimi da Schuring. Deludente invece Jordan Pepper, che ha concluso ottavo dopo aver comandato la prima parte di gara. Nona posizione per Mirko Bortolotti, decimo Maro Engel, scivolato dalla seconda posizione in griglia a causa di una gara molto difficile con la Mercedes-AMG GT3.

Le voci dei protagonisti

Ayhancan Güven:

"Il passaggio alle slick in anticipo è stata la chiave della vittoria. Alcuni hanno aspettato troppo e poi hanno faticato a portare le gomme in temperatura."

Nicki Thiim:

"Partire con le slick è stato un rischio, ma dopo pochi giri ho capito che era la scelta giusta. Senza la safety car forse avremmo vinto. Ma questo podio, il primo nell’era Lamborghini con Abt Sportsline, è un risultato fantastico."

Maximilian Paul:

"Abbiamo lavorato tanto per questo risultato come team di famiglia. È un podio che ci ripaga di tutti gli sforzi. Peccato per il tempo perso al pit stop, ma ho preferito non rischiare troppo in condizioni così difficili."

Classifica Gara 1 – DTM Zandvoort 2025

Ayhancan Güven (Porsche 911) – Manthey – 34 giri Nicki Thiim (Lamborghini Huracán) – Abt – +0"323 Maximilian Paul (Lamborghini Huracán) – Paul – +4"182 Luca Engstler (Lamborghini Huracán) – Grasser – +4"726 Lucas Auer (Mercedes AMG) – Landgraf – +5"861 Morris Schuring (Porsche 911) – Manthey – +6"755 Marco Wittmann (BMW M4) – Schubert – +6"772 Jordan Pepper (Lamborghini Huracán) – Grasser – +7"953 Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán) – Abt – +8"865 Maro Engel (Mercedes AMG) – Winward – +9"549

