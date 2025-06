DTM | Mercedes osservata speciale a Zandvoort

Riparte da Zandvoort la stagione 2025 del DTM. Dopo le prime due sfide in Germania, il noto campionato riservato alle GT3 si sposta subito in Olanda per un weekend che si prospetta molto avvincente.

Mercedes contro tutti in Olanda

Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf #22) è in cima alla classifica assoluta con due vittorie e due pole. Il tirolese vanta 69 punti contro i 63 di Jules Gounon (Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48), rookie full-time nella serie.

Già più attardati gli altri con Jordan Pepper (GRT Lamborghini #19) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team WINWARD #24) , rispettivamente in terza e quarta piazza a 55p ed a 52p.

Mercedes è l'auto da battere per ora. Ferrari e BMW, rispettivamente con Jack Aitken (Emil Frey Racing #14) e René Rast (Schubert Motorsport #33) sono state protagoniste solamente al Lausizring, mentre il singolo Pepper si era distinto nell'opening round di Oscersleben.

In Olanda ci si attende sicuramente una risposta da parte di Thomas Preining. Il #91 di Manthey EMA Porsche riparte dopo un pesante ritiro nella race-2 di due settimane fa, il primo in oltre due anni d'attività nella serie.

Tra Zandvoort e Le Mans

Venerdì si terranno prove libere e qualifiche in vista della race-1 delle 13.30 di sabato e race-2 delle 16.30 di domenica. Il programma è modificato rispetto al solito per permettere ai piloti di volare a Le Mans e disputare i test in vista della 24h della settimana seguente.

Il problema, già affrontato lo scorso anno, vede coinvolti Jules Gounon, Morris Schuring, René Rast e Marco Wittmann e Jack AItken. Tutti i protagonisti citati lasceranno l'Olanda al termine del race-1 e torneranno a Zandvoort nel primo pomeriggio di domenica dopo aver disputato i test in Francia.

Come sempre le corse e le qualifiche verranno diffuse in diretta per l'Italia su DAZN. Le dirette dovrebbero essere diffuse anche sul canale YouTube della serie come accaduto per i primi due round.

Luca Pellegrini