CIV | Mugello, Superbike Gara 2: capolavoro di Pirro, Delbianco sconfitto

Ha dell'incredibile l'entrata di Michele Pirro alle Biondetti nell'ultimo giro di Gara 2 al Dunlop CIV Superbike. Il ducatista sorprende Alessandro Delbianco e si prende una vittoria che mancava dallo scorso anno. A chiudere il podio è ancora Gabriele Giannini.

Pirro-Delbianco si decide alle Biondetti

Chi la fa, l'aspetti: l'ultimo giro nella giornata di ieri ha sorriso ad Alessandro Delbianco, che ha vinto la terza corsa consecutiva. Nella seconda manche, invece, è Michele Pirro a tagliare per primo il traguardo per conquistare una vittoria tanto attesa quanto meritata. La gara del ducatista sembrava finita alla San Donato, quando è arrivato lungo nel tentativo di difendersi dall'attacco di DB52. Pirro, però, non si è arreso: è stato bravo a prendersi la rivincita, forse nel punto meno scontato dell'intero Mugello Circuit. Le Biondetti sono state il teatro perfetto per l'attacco del pilota Barni Spark Racing Team, che si è poi difeso egregiamente alla Bucine. Delbianco ci ha sicuramente provato, ma in uscita il posteriore della R1 ha fatto i capricci, non permettendo alla tabella tricolore di prendersi il poker di successi consecutivi.

Giannini si difende da Spinelli, ancora Russo in Production

Gabriele Giannini si è preso il lusso di comandare, anche se per un giro, una gara del CIV Superbike. Il pilota romano, apparentemente, ha dato troppo nelle prime tornate per cercare di rimanere con Pirro e Delbianco. Il conto è arrivato molto salato, ma Giannini è comunque riuscito a salire sul terzo gradino del podio anche in Gara 2. È mancato veramente poco a Nicholas Spinelli, che con Aprilia sembra aver trovato il giusto feeling per combattere coi migliori. Il pilota Nuova M2 Racing è arrivato a poco più di due decimi dal primo podio nella massima serie tricolore: appuntamento, almeno per ora, rimandato a Vallelunga a fine mese. Samuele Cavalieri ha concluso un weekend complicato per il Broncos Team al 5° posto, mentre peggio è andata al compagno Luca Vitali. Il #70 ha chiuso in 7ª posizione assoluta con tanto di spegnimento della moto pochi secondi prima della partenza. I protagonisti hanno dovuto compiere un ulteriore giro di allineamento: il romagnolo si è schierato nuovamente in griglia, non ricevendo alcuna penalità.

Il re del Mugello, almeno per quanto riguarda la classe Production Bike, è Riccardo Russo. Il pilota campano è 6° assoluto e vincitore di categoria, nonostante Davide Stirpe lo abbia impensierito nelle prime fasi. Il ducatista si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo la splendida doppietta di Misano. Per la prima volta in questo campionato, non è Simone Saltarelli di Aprilia a salire sul podio, ma l'omonimo Simone Saltarelli in forza al Broncos Team a conquistare il gradino più basso del podio. Tra i ritirati Kevin Manfredi, che in questa occasione ha percorso solo quattro curve prima di dire “addio” alla corsa per un problema tecnico.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Dal Mugello - Valentino Aggio

