WEC | Svelati i parametri BoP per la 24 Ore di Le Mans 2025

Con il tradizionale rituale del Pésage è iniziata la lunga settimana della 24 Ore di Le Mans 2025. La classica francese, valevole per il quarto atto del FIA World Endurance Championship, ha già fatto parlare di sé nelle scorse ore per la pubblicazione da parte dell’ACO del nuovo Balance of Performance (BoP), contenente i parametri con cui le varie Hypercar scenderanno in pista a partire dal Test Day in programma nella giornata di domenica 8 giugno.

Ferrari con 7kW in più, Toyota riceve più potenza di tutte

Ricordiamo prima di tutto che il BoP applicato per Le Mans è a se stante e non tiene conto delle altre gare del WEC, vista anche la natura unica dei 13.6 chilometri del Circuit de la Sarthe. Tali modifiche hanno riguardato soprattutto la Ferrari, dominatrice di questo inizio di stagione WEC con tre vittorie nei primi tre round in Qatar, Imola e Spa. Per Le Mans, la 499P ha ricevuto un aumento della potenza massima di 7kW (per un totale di 515kW o 690 cavalli) insieme ad una riduzione sul peso di un chilo (1042 kg) rispetto all’ultima 24 Ore.

Tuttavia, la Hypercar del Cavallino Rampante perderà il 2,9% della sua potenza dopo i 250 km/h: una “forbice” importante per Maranello e AF Corse, considerato l’aumento dall’1,7% dello scorso anno. La Ferrari non è l’unica ad aver ricevuto un aumento dei cavalli motore: quello più significativo l’ha ricevuto Toyota che con 12kW in più porta la sua potenza al valore massimo fissato dai regolamenti di 520kW (-1,3% dopo i 250 km/h). Per il peso, invece, la GR010 Hybrid rimarrà sui 1053 kg già applicati nel 2024, seppur sia da segnalare la riduzione di 16 chili rispetto alla tappa di Spa.

Credits: FIA WEC

Porsche e BMW le uniche con più cavalli dopo i 250 km/h

Davanti alla 499P sul piano della potenza massima troveremo appaiate a 517kW la Alpine A424 e la Cadillac V-Series.R, entrambe con un aumento di 11kW rispetto al 2024: dopo i 250 km/h, le due vetture perderanno rispettivamente l’1,7% e lo 0,8% dei loro cavalli. Sul peso, invece, entrambe riceveranno un chilo in più rispetto all’ultima Le Mans, con la Alpine fissata a 1039 kg e la Cadillac a 1037 kg. Subito dopo troviamo la Porsche con la 963 che ha ricevuto un aumento di 2kW per una potenza massima di 513 kW e una riduzione del peso di un chilo per 1041 kg, ma avrà un aumento della potenza dopo i 250 km/h dell’1%.

La casa di Stoccarda sarà una delle due sole case automobilistiche presenti in Hypercar a vedersi aumentare i cavalli dopo quella soglia di velocità insieme alla BMW M Hybrid V8 con il +2,2% sulla sua potenza base di 508kW, invariata rispetto allo scorso anno insieme al peso di 1039 kg. La Peugeot avrà sulla 9X8 un kW in più (509kW, -1,8% dopo i 250 km/h) e otto chili in meno (1039 kg) rispetto allo scorso anno, infine la Aston Martin, che quest’anno fa il suo ritorno a Le Mans, avrà il tetto massimo di potenza di 520kW (-0,8% dopo i 250 km/h) e il peso minimo di 1030 kg (-5 kg da Spa) sulle loro Valkyrie.

Dopo il Pésage, i team e piloti dei 62 equipaggi iscritti cominceranno le loro preparazioni alla 24 Ore di Le Mans 2025 con il Test Day di 3 ore in programma questa domenica. Di seguito si comincerà a fare sul serio l’11 giugno: si inizierà alle 14:00 con le prove libere, per poi proseguire con la prima sessione di qualifiche in programma dalle 18:45.

Andrea Mattavelli