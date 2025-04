MotoGP | GP Spagna: le pagelle ai protagonisti di Jerez

Una gara di prime volte… e sorprese: potremmo riassumere così il GP di Spagna, quinto appuntamento stagionale dell'anno, dove a trionfare è stato Alex Marquez, alla sua prima vittoria in MotoGP. Ma è stata anche la gara di un incredibile Fabio Quartararo, alla sua prima pole e primo podio con Yamaha in questo 2025. A farne le spese (si fa per dire) è Francesco Bagnaia, che perde l'imbattibilità a Jerez dopo un altro weekend in difesa.

Chi mette a segno un - clamoroso - autogol è Marc Marquez, che dopo l'ormai classica vittoria nella Sprint finisce in ghiaia nella gara domenicale, vanificando ogni speranza di vittoria. Pochi sorrisi anche in casa Aprilia, con Ai Ogura ancora una volta unico a finire in top 10.

I promossi | Finalmente Alex, ma che fenomeno Quartararo!

ALEX MARQUEZ: 9. L'eterno secondo ha finalmente spezzato la maledizione e, a casa sua, ha finalmente colto la prima vittoria in top class. Una domenica da sogno per il piccolo di casa Marquez, ora di nuovo in testa alla classifica iridata: un outsider di lusso nella corsa al titolo.

FABIO QUARTARARO: 8.5. Una sola parola: straordinario! I miglioramenti di Yamaha iniziano a farsi sentire, ma lui ci mette tanto del suo, conquistando una splendida pole (con record) e un altrettanto incredibile secondo posto in gara dopo essere stato addirittura al comando per quasi metà gara. Peccato solo per la caduta nella Sprint, ma quanto è bello rivederlo competitivo!

FRANCESCO BAGNAIA: 7.5. Ennesimo doppio terzo posto, questa volta però su un tracciato a lui favorevole (almeno sulla carta). Bene per la consistenza e i punti portati a casa, ma c'è ancora molto da lavorare per trovare la quadra.

MAVERICK VINALES: 7.5. Sulla scia dell'ottima prestazione in Qatar, TopMav chiude il GP di casa con un'ottima quarta posizione in gara (e una settima nella Sprint), confermandosi il più in forma del lotto KTM.

FABIO DI GIANNANTONIO: 7. Weekend positivo per il romano, che porta a casa un sesto posto nella Sprint e un quinto in gara. Nessuna sbavatura, ma neanche nessun guizzo particolare.

AI OGURA: 7.5. Continua la favola del rookie giapponese, ancora una volta il migliore delle Aprilia in gara, che chiude il GP all'ottavo posto dopo una bella rimonta, dando addirittura 14" di paga al collega ufficiale Bezzecchi. Mica male.

BRAD BINDER: 6.5. Weekend senza infamia e senza lode per il sudafricano, che chiude undicesimo nella Sprint e sesto in gara, dove riesce comunque a togliersi lo sfizio di tenere dietro il più quotato compagno di box Acosta.

ENEA BASTIANINI: 6. Siamo alle solite: da un lato il solito disastro in qualifica (diciottesimo), dall'altro una gara in rimonta chiusa al nono posto. Bene per la prestazione in sé, ma urge un cambio di marcia il sabato, altrimenti è veramente dura.

I bocciati | Marquez tradito (ancora) da sé stesso, Bezzecchi sprecone

MARC MARQUEZ: 4. Dopo il podio dell'anno scorso, sembrava aver fatto “pace” con Jerez e il trionfo nella Sprint lasciava pensare al solito weekend di dominio. E invece no: come in Texas, Marquez butta via una vittoria pressoché già in tasca finendo nella ghiaia. Bella la rimonta dopo, ma l'errore è comunque pesante (e Alex ringrazia).

MARCO BEZZECCHI: 5. Dopo una buona Sprint, chiusa al secondo posto, in gara commette subito un errore che lo costringe e ricostruire tutto dal fondo. Un vero peccato perché il potenziale per far bene c'era.

PEDRO ACOSTA: 5.5. Un GP sicuramente al di sotto delle aspettative per Acosta, che sul tracciato di casa non riesce ad andare oltre una decima piazza nella Sprint e una settima in gara. Dov'è finito il rookie maravilla che ci aveva incantato lo scorso anno?

FERMIN ALDEGUER: 5. Un GP dolceamaro per il rookie spagnolo: il quinto posto nella Sprint, infatti, è presto messo in ombra dalla caduta in gara, che lo costringe al ritiro. Peccato per il risultato, ma la fiducia cresce di gara in gara.

JOHANN ZARCO: 4.5. Weekend da archiviare in fretta per il francese, caduto nella Sprint e finito solamente undicesimo in gara dopo la bella prestazione in Qatar.

JACK MILLER: 4. Un GP totalmente da dimenticare per l'australiano, autore di due cadute (una nella Sprint e una gara) che hanno messo fine alle sue corse in largo anticipo. Un doppio zero che fa male al morale.

Giorgia Guarnieri

