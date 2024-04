Moto2 | GP Spagna, Gara: Fermin Aldeguer vincente ad Jerez, Joe Roberts secondo in rimonta

Fermin Aldeguer è il vincitore del quarto appuntamento stagionale della Moto2: lo spagnolo trionfa ad Jerez davanti al pubblico di casa archiviando così un weekend più che positivo. Il classe 2005 di casa SpeedUp Racing, con la qualifica di sabato, è salito a quota sei pole position in Moto2 e con domenica a sei vittorie nella seconda classe del motomondiale. In seconda posizione Joe Roberts, che ha trovato il riscatto dopo una qualifica abbastanza deludente. Chiude il podio Manuel Gonzalez che non è riuscito a sfruttare l'occasione per prendersi la prima vittoria stagionale.

La lotta tra Aldeguer e Gonzalez

La gara di Fermin però non è stata così semplice come molti si aspettano: Manuel Gonzalez, classe 2002, ha portato quel pizzico di pepe che ha reso entusiasmante le prime fasi di gara. Lo spagnolo di casa QJMOTOR Gresini ha reso le cose difficile al connazionale, con i due che si sono resi protagonisti di soprassi e controsorpassi come se mancasse sempre un solo giro al termine.

Ma sul finale qualcosa in Gonzalez sembra essersi spento: la grandissima grinta messa in pista da Manuel, per cercare di raggiungere la sua prima vittoria in categoria, non ha giovato sulla vita delle sue gomme portando l'#18 lontano dalla testa della corsa. Vedendo dunque distante la vittoria, Gonzalez ha così cercato di gestire per completare la gara sul secondo gradino del podio, ma a soli 3 giri del termine Joe Roberts ha spento questo obiettivo dello spagnolo.

L'americano, attuale leader del mondiale dopo Jerez, ha massimizzato il risultato sul circuito andaluso arrivano a raggiungere la seconda piazza in gara. Lo statunitense, dopo l'undicesimo posto nella Q2 del sabato, ha tirato fuori il meglio del suo repertorio macinando sorpassi ad ogni nuovo giro. Concludendo alle spalle di Aldeguer, il pilota originario di Malibu ha raggiunto ufficialmente la testa della classifica piloti, con cinque punti di distacco su Sergio Garcia.

Tony Arbolino settimo e primo degli italiani, a terra Foggia

Tra le file tricolori ha risaltato Tony Arbolino: infatti il pilota originario di Garbagnate Milanese ha concluso la gara in settima posizione, con una posizione guadagnata rispetto alla qualifica. Altro italiano in risalto è stato Celestino Vietti: per lui non molto da dire, solamente peccato non esser riuscito a confermare la posizione di partenza, ma sicuramente ci saranno altre occasioni per poter brillare.

Conquista invece un punto Matteo Ferrari del team QJMOTOR Gresini: una super gara da parte del campione del mondo MotoE che, dalla Q1 del sabato, è riuscito a conquistare il suo primo punto in Moto2 arrivando quindicesimo. Grandissimo rammarico per Dennis Foggia che, solamente dopo 4 giri, deve abbandonare il tracciato per uno scivolone all'ultima curva.

I risultati della gara di Moto2 sul circuito di Jerez

Fabrizio Giuseppe Pignatelli