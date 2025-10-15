MotoGP | GP Australia: tutte le info per l’appuntamento Down Under

La MotoGP atterra in Australia per la penultima tappa delle gare oltreoceano, con Marc Márquez fuori dai giochi e la seconda posizione in campionato ancora aperta.

Lotta aperta in Australia con un grande assente

Il round australiano della Classe Regina porta con sé grandi novità, a partire dall’assenza del campione del mondo in carica, appena incoronato. Assente alla partenza sarà infatti Marc Márquez, che dopo la brutta caduta in Indonesia ha dovuto operarsi alla spalla per permettere la miglior guarigione possibile. Al suo posto Ducati Lenovo schiererà Michele Pirro, collaudatore ufficiale per il team da molto tempo. Osservato speciale in Australia sarà Fermín Aldeguer: il #54 di casa Gresini è fresco di vittoria e ora punta a consolidare la sua posizione in classifica. Per farlo dovrà avere a che fare prima di tutti con il suo compagno di squadra Álex Márquez, che dopo una prima parte di stagione da incorniciare, ora punta a finire il 2025 in maniera positiva. Tra i piloti marchiati Ducati chi si deve rifare è certamente Pecco Bagnaia, ora secondo in classifica ma minacciato dai buoni di risultati di Marco Bezzecchi. Entrambi i piloti della VR46 Rider Academy non hanno avuto un weekend facile in Indonesia, con il numero #63 rilegato al fondo della classifica e Bezzecchi protagonista dell’incidente con Márquez. Chi arriva al contrario da un ottimo fine settimana è Pedro Acosta, secondo sul podio in Indonesia e ora determinato a replicare, insieme ai piloti di casa Honda, protagonisti di un netto miglioramento nel corso delle ultime gare.

Il circuito di Phillip Island

Credits: MotoGP

- Lunghezza: 4,45km

- Curve: 12 (5 a destra e 7 a sinistra)

- Rettilineo più lungo: 900m

- Distanza gara Moto3: 21 giri (93,41km)

- Distanza gara Moto2: 23 giri (102,3km)

- Distanza Sprint MotoGP: 13 giri (57,8km)

- Distanza gara MotoGP: 27 giri (120,1km)

MotoGP | GP Australia: gli orari del weekend

Il Gran Premio d’Australia 2025 verrà trasmesso interamente in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208), con la possibilità di vedere le sessioni anche sulla piattaforma NowTV. Come di consueto sarà possibile vedere in chiaro sul canale TV8 le Qualifiche di tutte le classi e la Gara Sprint di MotoGP, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in differita.

Vogliamo ricordare ai lettori di LiveGP.it che seguiremo e commenteremo l’azione in pista in Australia anche sui canali social della redazione, compreso il canale Youtube. Ecco di seguito gli orari completi per il weekend:

Giovedì 16 ottobre

7:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 17 ottobre

0:00 | Moto3 FP1

0:50 | Moto2 FP1

1:45 | MotoGP FP1

4:15 | Moto3 Practice

5:05 | Moto2 Practice

6:00 | MotoGP Practice

23:40 | Moto3 FP2

Sabato 18 ottobre

0:25 | Moto2 FP2

1:10 | MotoGP FP2

1:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

3:45 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

4:40 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

6:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 19 ottobre

0:40 | WUP MotoGP

2:00 | Gara Moto3 (differita TV8 11:00)

3:15 | Gara Moto2 (differita TV8 12:15)

5:00 | Gara MotoGP (differita TV8 14:00)

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Ufficiale: Diogo Moreira e LCR chiudono lo scacchiere 2026