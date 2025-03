MotoGP | GP Americhe: l'eterno 2° Álex Márquez è leader del mondiale

Nel GP delle Americhe, Álex Márquez è salito sul secondo gradino del podio per la sesta volta consecutiva in questa stagione, rubando così la leadership del mondiale al fratello Marc, caduto quando era in testa al Gran Premio. Il pilota Gresini sembra aver finalmente trovato la costanza che gli era mancata nei primi anni in MotoGP.

Álex Márquez, è questione di costanza

Che Álex Márquez abbia talento, si è sempre saputo. Forse, però, in questi anni in MotoGP non aveva ancora dimostrato di avere la costanza necessaria per poter lottare per il podio ogni fine settimana. Per questo l'inizio di stagione del #73 è stato così sorprendente. Il pilota Gresini sembra aver trovato la giusta confidenza con la sua moto e fino a questo momento è riuscito a conquistare tutti i podi a disposizione.

Credits: Gresini Racing

Sono sei i 2° posti conquistati dal due volte campione del mondo in questo inizio di stagione. Nelle prime gare ha sempre dimostrato di avere il passo per stare nelle posizioni di testa, ritrovandosi anche a battagliare con il fratello Marc, spesso, però, più veloce di lui. Nel GP delle Americhe ha dovuto, invece, arrendersi alla superiorità di un ritrovato Pecco Bagnaia, con un passo nettamente superiore al suo. É un inizio di stagione che, però, ci consegna un Álex Márquez rivitalizzato, un pilota costante e capace di cogliere le occasioni.

Leader del mondiale ma ancora senza vittoria

Il pilota di Cervera, con lo zero fatto segnare da Marc, si ritrova, dopo il Gran Premio delle Americhe, in testa al mondiale. Per la prima volta nella sua carriera, Álex Márquez è leader del campionato di MotoGP. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha commentato la sua gara: “Non mi sentivo al 100%. Non avevo lo stesso feeling dell'Argentina o della Thailandia o di ieri. Era una di quelle gare in cui volevo portare punti a casa”. Lottare per il mondiale, però, è ancora difficile secondo Álex Márquez: “Per lottare per il mondiale, dobbiamo essere realisti. Manca ancora qualcosa e dobbiamo capire che siamo un team indipendente, con una moto dell'anno scorso e non avremo degli aggiornamenti sulla moto. Io penso solo al momento. Abbiamo fatto un capolavoro in pre-season impressionante. Mi sento molto bene con la moto, mi sento confidente. Proviamo a fare il nostro campionato gara a gara, che lo possiamo fare molto bene”.

Sembra essere un Álex Márquez sicuro di sé, ma con i piedi per terra. Un solo punto separa i due fratelli, in una stagione che si prospetta da record per la famiglia Márquez. Emerge, tuttavia, sicuramente un dato importante: Álex deve ancora conquistare la sua prima vittoria nella categoria. Il pilota Gresini, infatti, ha conquistato due vittorie Sprint, ma non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio nella gara lunga. Con la velocità e la costanza che sta dimostrando in questo inizio di campionato, però, la vittoria sembra certamente alla portata del #73.

Giulia Pea

