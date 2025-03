MotoGP | GP Americhe, Francesco Bagnaia ritrova la vittoria: "Sono felicissimo"

Francesco Bagnaia torna alla vittoria nel GP delle Americhe di MotoGP sul circuito di Austin, in Texas. Il pilota Ducati sfrutta un errore del compagno di squadra Marc Marquez, caduto a metà della gara. Il numero 63 ha preceduto Alex Marquez, nuovo leader del campionato, e l'italiano Fabio Di Giannantonio. Una iniezione di fiducia non indifferente per il pilota italiano, dopo un inizio di stagione complicato e il confronto con un compagno di squadra come Marc Marquez, che ha cambiato le carte in tavola nel Team.

Una vittoria segno di rinascita

La vittoria sul circuito di Austin rappresenta per Francesco Bagnaia un punto di partenza per tornare ad essere il pilota che nella stagione scorsa aveva in mano la squadra e la propria moto. Un successo che arriva anche con un pizzico di fortuna, considerata la caduta di Marc Marquez quando era in testa alla gara. Ma che in realtà parte già dal venerdì, con il pilota italiano che si è presentato in forma e più vicino al compagno di squadra. Dopo una qualifica non brillante, Bagnaia ha chiuso la gara Sprint del sabato in terza posizione, dopo una partenza e un primo giro spettacolare, che gli hanno permesso di recuperare posizioni.

La ciliegina sulla torta è arrivata nella gara lunga, dove Pecco ha dimostrato un ottimo passo gara, sorpassando gli avversari nei primi giri e sfruttando l'occasione dopo l'errore del compagno di squadra. La pausa di una settimana ha fatto bene al numero 63 che ha potuto schiarirsi le idee e capire ancora meglio su cosa lavorare. Un Bagnaia felicissimo ai microfoni di SkySport MotoGP:

Ho fatto le cose con calma e ho aspettato la situazione giusta. Il weekend è partito sicuramente meglio. Le condizioni erano difficili, con i cordoli scivolosi, Marc e Alex erano molto forti, ma vincere ha un sapore diverso e fa andare avanti in modo fantastico

Bagnaia riprende la scena nel team Ducati

Con il trionfo di questa domenica, Francesco Bagnaia ha riportato su di sé le attenzioni del team Ducati, che lo ha preso come punto di riferimento nelle ultime stagioni. Su una pista che ha sempre visto Marc Marquez molto forte, il pilota italiano ha ritrovato fiducia e ha cacciato via i fantasmi di un inizio di stagione complicato. Tuttavia, il pilota Ducati al termine della gara, ha sottolineato come ci sia ancora del lavoro da fare:

Il feeling non è tornato al 100%, ma abbiamo lavorato bene e vincere qui è un grandissimo segno. Ho fatto la differenza in frenata, che ad Austin è importante. Manca ancora un pezzo e speriamo in Qatar di fare un altro passo avanti.

Federica Passoni