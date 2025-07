Moto2 | GP Repubblica Ceca, Qualifiche: prima pole da record per Baltus

Tra le curve di Brno a prendersi di diritto la pole position di Moto2 è Barry Baltus, che al termine del turno di Qualifica ha conquistato la prima posizione. Al suo fianco sulla prima fila dello schieramento ci saranno poi Joe Roberts in seconda piazza e Marcus Ramirez in terza.

Baltus il più veloce a Brno, secondo posto per Roberts

Sul tracciato appena riasfaltato della Repubblica Ceca la Moto2 ha affrontato il turno di Qualifica sull’asciutto, dopo la pioggia che si è abbattuta sulla pista nella giornata di venerdì. Circuito di Brno che quindi si trova in condizioni ottimali per poter permettere ai piloti della “classe di mezzo” di battagliare per la pole position. Chi tra tutti i piloti è riuscito ad interpretare al meglio tutte le curve del tracciato è stato Barry Baltus, che al termine del Q2 è riuscito a tenersi stretta la prima posizione, non lasciando spazio a nessuno dei suoi avversari. Il pilota belga è stato infatti in grado di mettere la sua firma su un miglior giro concluso in 1:58.322, imponendosi davanti a tutti e abbattendo il record della pista. A fargli compagnia sulla prima fila della griglia di partenza della gara di domenica sarà in primo luogo Joe Roberts, che durante il turno di Q2 è stato uno dei principali protagonisti, riuscendo alla fine della sessione a conquistare la seconda posizione. Tutto questo è stato possibile grazie un suo miglior crono di 1:58.342, che gli ha consentito di arrivare a soli +0.020 dal poleman.

Di fianco a lui partirà dalla terza piazzola sulla griglia Marcus Ramirez, che ha dimostrato di poter essere particolarmente veloce su questo tracciato, facendo segnare un tempo di 1:58.579. Aprirà la seconda fila Manuel Gonzalez grazie al suo giro in 1.58.711, affiancato da Daniel Holgado e Senna Agius in quinta e sesta posizione, mentre Jake Dixon sarà costretto a scattare dalla settima piazzola sulla griglia. A chiudere la Top 10 ci sono poi un ottimo Mattia Pasini, Filip Salac e Alonso Lopez, che si sono qualificati rispettivamente in ottava, nona e decima posizione, rilegando all’undicesimo posto Celestino Vietti. Chi scatterà dal dodicesimo posto è invece Izan Guevara, che con un tempo di 1:59.192 è riuscito a mettersi davanti a Jorge Navarro, che si è preso la tredicesima piazza, con Ivan Ortolà e Zonta van de Goorbergh a chiudere la quinta fila, grazie alla loro quattordicesima e quindicesima posizione. Qualifica rovinata per Aron Canet, che a seguito di una caduta a pochi minuti dall'inizio del Q2 è stato protagonista di una caduta, che lo ha rilegato in diciottesima posizione.

Arbolino rilegato in Q1 con il 19° posto, disastro per Öncü

Quello della Repubblica Ceca è stato un turno di Q1 ricco di nomi importanti, a partire da quello di Tony Arbolino: il pilota italiano infatti aveva dimostrato di avere molta velocità nel turno di FP2 del sabato, ma un errore nel corso della sessione di Practice gli è costato l’accesso in Q2 e lo ha rilegato in ultima istanza al diciannovesimo posto. Dietro di lui partirà un altro nome pesante, con David Alonso che scatterà dalla ventesima casella seguito da Deniz Öncü, che dopo la vittoria al Sachsenring si è ritrovato inesorabilmente in ventunesima posizione. Nelle ultime file dello schieramento invece si piazzeranno Alex Escrig e Ayumu Sasaki, che si sono presi la ventiduesima e la ventitreesima piazza, lasciando alle loro spalle Darryn Binder e Adrian Huertas.

Turno di Qualifica da dimenticare per Diogo Moreira, che ha deciso di prendere parte al weekend di gara nonostante la forma fisica non perfetta a seguito dell’incidente con Alonso durante il Gran Premio di Germania. Il pilota brasiliano ha infatti ricevuto una penalità e dovrà partire dalla pit lane, rendendo quindi vano qualsiasi tentativo di piazzamento durante il Q1. Oltre a questo si è aggiunta la caduta in curva 10 a pochi minuti dalla fine della sessione, che di sicuro non ha aiutato il dolore già presente al gomito destro.

Moto2 | GP Repubblica Ceca: i risultati delle Qualifiche

Credits: Mototiming

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

Leggi anche: Moto3 | GP Repubblica Ceca, Qualifiche: Pini si prende la prima pole