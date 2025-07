Moto3 | GP Repubblica Ceca, Qualifiche: Pini si prende la prima pole

Brno è una pista che piace agli italiani: dopo la pole position di Bagnaia in MotoGP, Guido Pini si è preso la prima partenza al palo in Moto3 con tanto di nuovo record della pista. Il pilota toscano, bravo a sfruttare le scie, ha battuto José Antonio Rueda e David Muñoz, che partirà ultimo per una penalità.

La prima volta di Guido Pini

Nonostante sia solo il suo primo anno nel Motomondiale, Guido Pini ha già dimostrato la sua innata classe. In nessun caso, però, il #94 era arrivato a prendersi la pole position. Questo è successo in un tracciato tecnico come quello di Brno, dove tanti talenti sono usciti allo scoperto. In un ultimo giro sicuramente concitato, Pini ha sfruttato le diverse moto davanti a lui nell'ultimo settore per concludere il giro in 2:05.019, giusto 26 millesimi in meno rispetto a José Antonio Rueda che trainava il gruppo. Il leader del campionato è stato fregato all'ultimo, ma rimane comunque il favorito in virtù della velocità dimostrata nel girare senza scie.

Muñoz 3° ma ultimo, tante sorprese

Nonostante le due vittorie nelle ultime quattro uscite, David Muñoz è tornato ad essere il “solito vecchio Muñoz”. Lo spagnolo è stato penalizzato per aver ostacolato un altro pilota nel corso del venerdì: il risultato è una penalizzazione che lo farà partire dall'ultima casella dello schieramento. Il pilota IntactGP si è presentato al parco chiuso, ma in prima fila domani ci sarà David Almansa. Lo spagnolo di Leopard Racing ha portato la sua Honda al 4° posto davanti ai due piloti Aspar Máximo Quiles ed un ritrovato Dennis Foggia, che tra i curvoni di Brno si è sempre trovato alla grande come testimonia il 6° posto (5° in griglia).

Valentin Perrone chiuderà quindi la seconda fila, solo due posizioni davanti al connazionale Marco Morelli. Con la KTM di Denssi Racing, in sostituzione di Ruché Moodley, l'argentino ha concluso il turno in 9ª posizione, mentre tra i due c'è la Honda di Adrián Fernández. Decima posizione, in quello che ora è un weekend complicato, per Ángel Piqueras, primo classificato nel Q1. Lo spagnolo si è messo davanti il connazionale Marcos Uriarte e Scott Ogden. Tredicesima posizione per Nicola Carraro, mentre gli altri italiani Stefano Nepa e Riccardo Rossi sono rispettivamente 19° e 21°. Leonardo Abruzzo ha concluso 23°.

Moto3 | GP Repubblica Ceca: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Repubblica Ceca, Qualifiche: Bagnaia si rifà, è pole