MotoGP | GP Olanda, Sprint. Bezzecchi: “Un bel boost di morale”

Partito dalla seconda fila grazie a un’ottima qualifica, Marco Bezzecchi ha costruito la sua gara con ritmo e consistenza grazie alla capacità di sostenere un ritmo molto simile ai primi due per l'intera durata della Sprint in Olanda, consolidando la 3° posizione negli ultimi giri e portando a casa un risultato importante per morale e classifica.

Marco Bezzecchi nella Sprint in Olanda

Bezzecchi: “Quando si parte davanti è tutto più facile”

La giornata era iniziata con un risultato positivo nella sessione di qualifica del mattino, dove Bezzecchi ha chiuso con il 5° tempo assoluto in 1:31.352, guadagnandosi una preziosa seconda fila.

Nelle qualifiche abbiamo migliorato molto, sono riuscito a fare uno step importante tra venerdì e sabato, e partire quinto sicuramente ha dato una bella mano.

Sul circuito olandese, rinominato “l’università” della MotoGP, la lotta per il podio fin da subito ha confermato le sensazioni del mattino. Dopo una partenza decisa, il pilota Aprilia è riuscito a inserirsi nel gruppo di testa e a mantenere un passo costante e vicino a quello dei due Márquez, senza mai perdere il contatto visivo. Pur non avendo la velocità per attaccarli direttamente, ha gestito gomme e spazi con lucidità, conquistando un podio sostanzioso, sia per la classifica sia per il morale.

Prossimo obiettivo: la gara lunga

Il terzo posto di Assen nella Sprint conferma la risalita del pilota italiano, che all’inizio del 2025 aveva faticato a trovare continuità nelle gare. Il feeling con la moto migliora e, con una seconda fila confermata anche per domenica, Bezzecchi parte in una posizione competitiva per puntare a un altro risultato importante.

L’obiettivo? Confermare il passo e lottare per un altro risultato da top 5, se non di più. Sono molto contento, era tanto che non facevo un podio nella Sprint, forse non so nemmeno da quanto. […] Manca la gara di domani, la parte più importante del weekend. Godiamoci questo risultato, perché è giusto farlo, ma restiamo concentrati.

Greta Carrara